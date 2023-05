Dialogue national : Amsatou Sow Sidibé invite Sonko et Cie à répondre à l’appel de Macky

Le président Macky Sall a invité toutes les forces vives de la nation au dialogue dans le respect de l’État de droit. Invitée du jury du Dimanche, le Pr Amsatou Sow Sidibé par ailleurs présidente du parti politique Convergence des acteurs pour la Défense des Valeurs Républicaines (CAR LENEEN), a fait savoir qu’elle prendra part au dialogue.

« J’enseigne les droits humains. J’enseigne la paix. Je l’ai enseigné pendant des décennies et je l’ai pratiqué. Je sais que tous les conflits finissent autour d’une table. Quel que soit le degré, ça finit autour d’une table de négociations. Au lieu que les choses pourrissent de façon définitive que tout le monde s’asseye autour d’une table. Je suis une femme de dialogue, une femme de paix. On ne peut rien faire sans dialogue. On ne peut pas organiser des élections dans un environnement qui n’est pas propice à la paix. Donc, c’est extrêmement important qu’on aille vers ce dialogue », a-t-elle déclaré sur le Jury du dimanche sur Iradio.

Toutefois, elle attend de ce dialogue qu’il soit inclusif. « Il faut que le président de la République invite tous les acteurs qui peuvent intervenir dans le dialogue sans exclusion. Je leur (Sonko et autres) demande de se présenter au dialogue, d’accepter de dialoguer. Il faut que les gens se regardent les yeux dans les yeux et on dit à chacun ça c’est possible ça ce n’est pas possible. Mais personne ne peut dire à l’avance qu’on ne parle pas de ça. C’est un panier et on met tout sur la table. On discute point par point et on s’arrête là où on ne peut pas avoir de dépassement ».