Diamniadio : Le Patronat des ferrailleurs appelle l’Etat à formaliser le secteur

Le Patronat des ferrailleurs veut la formalisation du secteur. Des petits collecteurs aux dépôts agréés et ensuite vers les industries de métallurgie. Ceci est, selon eux, le schéma idéal pour faire du secteur de la ferraille un levier économique important. Lors d’une visite guidée, le week-end, de deux dépôts agréés implantés à Pout et Boukhou, ces derniers ont mis en exergue les investissements de centaines de millions francs réalisés pour formaliser davantage le secteur et exhorté l’Etat à mieux encadrer leur secteur d’activité pourvoyeuse d’emplois et de richesse, rapporte Le Quotidien.

«Le Patronat des ferrailleurs aspire à établir des partenariats durables basés sur des bénéfices mutuels entre les acteurs du secteur et les industriels, contribuant ainsi efficacement à la création d’emplois et à l’équilibre de la balance commerciale», a indiqué à cet effet El Hadj Modou Pène, coordonnateur du Pf. Il a par ailleurs dénoncé la présence d’étrangers qui n’ont rien investi en termes d’équipements, mais parviennent à collecter de la matière destinée à l’exportation.

«Nos dépôts agréés permettent de mieux cerner le secteur de la ferraille pour que les revenus du secteur soient nationalisés (…) Avant on importait beaucoup de fer à béton, on importait de l’aluminium et autres, mais aujourd’hui notre présence dans le secteur a permis de développer davantage le tissu industriel sénégalais», a-t-il relevé. A ce jour, 10 licences ont été délivrées et toutes sont entre les mains du Pf regroupant des sociétés sénégalaises de récupération, de traitement de plomb, d’aluminium et de cuivre.

«L’Etat a le devoir de nous protéger en tant que locaux ayant investi des centaines de millions pour participer au développement industriel du pays (…) On appelle l’Etat pour qu’il nous accompagne davantage afin que la matière première, ce qui est utilisé localement, reste dans notre pays pour que ces industries puissent se développer», a-t-il dit, rappelant que le secteur permet à quelque 10 mille jeunes de travailler. Le Pf s’est par ailleurs réjoui de l’annonce du ministre de l’Industrie et du commerce, Serigne Guèye Diop, de créer une zone industrielle spéciale dans chaque département du pays.

«C’est de bon augure et nous sommes disposés à travailler dans cette dynamique», a-t-il estimé, assurant que le secteur a besoin au préalable de se formaliser pour impacter positivement le développement indus­triel. «L’or­ganisation qu’on a mise en place dans les dépôts agréés, permet de booster l’économie nationale en deux phases, à savoir la création d’emplois et aussi essayer de participer sur les exportations», a noté M. Pène. La partie non utilisable par les usines métallurgiques est exportée vers d’autres pays.