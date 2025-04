Monsieur le Président, ne lui offrez pas ce privilège ! (Par Modou Aissa Seye)

Monsieur le Président, ne lui offrez pas ce privilège !

Je ne vous pardonnerai pas Monsieur le Président d’avoir cité le jockey du cheval marron pendant votre face à face avec les journalistes. Une citation contreproductive et aux allures d’un aveu d’impuissance. Vous disiez lors de cette interview que vous voulez des DG forts et un Premier Ministre super fort.

Nous aussi, nous avons besoin d’un Président fort, imperturbable face aux attaques ouvertes ou voilées d’un quelconque adversaire.

Jean de la Bruyère disait que ‘ l’homme de la cour doit dissimuler les mauvaises offices..’,une marque de grandeur qui agit pour son compte et traîne ses ennemis dans la boue du mépris.

Mépriser les provocations et les attaques de l’adversaire montrerait mieux à quel point on est imperturbable et ferait plus de mal à ceux qui cherchent à vous faire sortir de vos gonds. :’ On oublie souvent les injures mais le mépris ne se pardonne pas, on en garde un souvenir ineffaçable’ disait Lord Chesterfield à son fils. En plus, à chaque fois que vous répondiez à un coup de pied d’un adversaire vous chargez son compte de popularité et d’importance au prix de votre cher temps qui vous est d’ailleurs compté.

En révélant que le jockey du cheval marron tire les ficelles et manigance des choses,il s’invite dans votre discours et s’y accroche pour se faire vainement une nouvelle virginité politique. Vous lui avez offert au minimum un second souffle dans plusieurs Unes et sites internet, éclipsant même l’essentiel des points importants de votre interview.

Vous avez offert le même privilège à la journaliste du SYSTÈME, qui demeure constante dans son entreprise de combattre la politique anti-systéme que vous pronez.

Il est évident que le Président Sall, de par ses subterfuges judiciaires et politiques a accéléré la croissance et la popularité politique de l’opposant Ousmane Sonko.

Il a assuré sa Communication, attisé l’empathie des Sénégalais sur lui et lui a ouvert les grilles du palais sans le vouloir.

Même s’il se trouve quasi impossible qu’un tyran aux mains tachées de sang,qui, avec sa bande ont dévalisé les coffres, puisse espérer une quelconque renaissance politique, passer tout son temps à le citer lui suffirait pour garder le feu de son nom dans la scène politique.

Ignorez le tout simplement et continuez votre chemin . Car à force de le culpabiliser et de lui tenir pour responsable de tous les maux de ce pays,vous semblez en même temps exprimer un aveu d’impuissance face à la lourde tâche et aux profonds espoirs placés sur vos épaules.

À un certain moment, la justice devrait se charger d’être l’interlocuteur des délinquants et de les traiter avec tous les honneurs dûs à leurs rang.

Étant l’incarnation parfaite d’un renouveau politique et de la renaissance de espoir pour la jeunesse, personne ne devrait pouvoir vous perturber sauf peut être le peuple qui vous a élu et à qui vous devez rendre compte. L’état des réalisations de vos promesses électorales, la demande sociale, seuls devraient vous perturber car le peuple qui vous a mandaté ne vous pardonnera jamais un éventuel échec.

M. Modou Aissa Seye, Professeur d’Anglais.