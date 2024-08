Diaraf Sow aux députés de Pastef : «La cohabitation est inévitable»

DISSOLUTION OU PAS DISSOLUTION : LA COHABITATION EST INÉVITABLE

Les Députés sont convoqués en séance plénière ce Lundi 02 Septembre 2024 à partir de 10 heures pour la dissolution du HCCT mais aussi du CESE dont le Président de la République vient pourtant de signer tout récemment le décret d’installation des nouveaux membres.

Ces manœuvres contradictoires font sentir soit du tâtonnement soit de la politique politicienne.

En tout état de cause, le Président de la République n’est pas logique avec lui-même dès lors que c’est lui-même avec un décret contresigné par son Premier Ministre qui a autorisé l’installation des nouveaux membres ainsi que celui du bureau du CESE.

D’autre part, le Président de la République sait que son projet de loi sera rejeté d’avance pour les raisons suivantes:

1. Pastef est minoritaire à l’hémicycle et n’a qu’une vingtaine de députés dont certains sont frustrés par la décision du Président de dissoudre l’assemblée nationale alors qu’ils ont pris des engagements devant les banques. Ils ne voteront pas cette loi.

2. La majorité de Benno Bokk Yaakaar logique pour logique ne va pas se suicider à voter cette loi. Ce serait accréditer la thèse de PASTEF selon laquelle La politique et les actions posées par le Président Macky SALL sont mauvaises. Ce serait un aveu d’échec de Benno Bokk Yaakaar et du Président Macky SALL par rapport à son bilan et par rapport à sa vision pendant ses 12 ans de pouvoir; bref un message de doute et de reniement.

Si les députés de Benno votent pour la dissolution du CESE et du HCCT, c’est fini pour eux et leur crédibilité devant l’opinion public. Donc la majorité aussi va rejeter ce projet de loi.

Par contre et en réalité le pouvoir cherche un argument de campagne à travers ce rejet certain: un argument de campagne comme quoi « nous ne pouvons pas concrétiser nos promesses tant que vous ne nous donnez pas une majorité à l’assemblée nationale et tant que nous serons minoritaire là-bas aucun changement ne pourra avoir lieu ».

Pourtant et logiquement, tous les politologues attendaient la concrétisation de cette idée de dissolution, si elle devait avoir lieu, après les élections législatives si PASTEF parvenait à avoir une majorité. Donc, le fait de l’annoncer en ce moment devant un parlement ou PASTEF est largement minoritaire avec des députés frustrés ne peut relever que de manœuvres politiciennes.

En outre le PARTI PASTEF pendant les élections législatives passées avait dit tout haut à tous les sénégalais qu’il était dangereux et risqué de donner au pouvoir politique une majorité mécanique à l’assemblée nationale. Si ce message est bien reçu par les sénégalais, cela risque d’être compliqué pour le Président Bassirou Diomaye Faye.

En outre la vague de frustrations des sénégalais d’ici et de la diaspora, les déceptions des manages dûes à la vie hyper chère (1 Yaboye coûte 500 F, le kg de café est passé de 1700 F à 6000 F, le prix du sucre refuse de diminuer…) , les nominations scandaleuses de rappeurs délinquants et insulteurs publics, de Ministres, DG en dessous de la hauteur, la cherté des denrées, les nombreuses noyades dans le barsa-barsakh, le taux de chômage grandissant, les licenciements et ruptures de contrats aux allures dictatoriales, les mensonges de campagne sur l’or, le pétrole, le gaz, le zircon..démasqué, la déception de la jeunesse, l’effet des VAR, la déception des sénégalais de l’extérieur, la déception des alliés et des combattants du Projets, le déficit budgétaire et financier, l’inquiétude des partenaires financiers et des investisseurs qui sont obligés soit de limoger des travailleurs soit de saisir les Tribunaux contre des décisions impopulaires et arbitraires du pouvoir jugé immature et incompétent…font que les sénégalais qui souffrent énormément de désespoir, de déception et de désillusion vont sanctionner le duo Diomaye SONKO dont la popularité sur le plan national et international est au plus bas.

Compte tenu de tout cela, le pouvoir compte sur la victimisation pour espérer avoir une vingtaine de députés ou au maximum une trentaine de députés avec des élections législatives anticipées avant que le desamour entre eux et les sénégalais ne deviennent plus compromettant.

En tout état de cause, PASTEF est condamné à la cohabitation dissolution ou pas de l’assemblée nationale et des Institutions ciblées qui pourtant jouent un rôle déterminant dans la marche républicaine de tous les États démocratiques du monde contemporain.

Me Diaraf SOW Président national de l’Alliance Démocratique pour une Afrique Émergente/Joowléene