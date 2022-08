Diaraf Sow : « Intercoalition Yewwi-Wallu n’existe pas »

L’expression n’existe pas, ni dans le dictionnaire français ni dans le jargon des sciences politiques. C’est une expression inexistante, une fiction politique et une escroquerie juridique créées par Dethié Fall et reprises par les journalistes les plus nuls du Sénégal qui gobent tout ce qu’ils entendent et tout ce qu’ ils voient, sans aucune vérification.

On connaît les partis politiques comme étant des organisations dont l’espérance de vie est supérieure à celle de ses dirigeants en place.

En effet, un parti politique est une organisation locale bien établie et apparemment durable, entretenant des rapports réguliers et variés avec l’échelon national, la volonté délibérée des dirigeants nationaux et locaux de l’organisation de prendre et exercer le pouvoir, seuls ou avec d’autres, et non pas seulement d’influencer le pouvoir ; le soucis enfin de rechercher un soutien populaire à travers les élections ou de toute autre manière.

Quant à la coalition politique ou cartel, elle est une union entre au moins deux partis, qui partagent certaines idées, en vue de réaliser des actions communes, notamment des candidatures aux élections. Les coalitions visent à présenter un programme commun visant à gouverner un pays, une région ou une entité administrative.

En réalité, rien ne réunit la coalition Yewi Askan Wi qui est celle de l’anti-système et des exécuteurs d’anciens Présidents à l’autre coalition Wallu Sénégal qui est une coalition des gens du système susceptibles d’être fusillés.

La seul chose qui les réunit est leurs incapacités à chacune de battre le Président Macky SALL.

Et l’hypocrisie politique vient de leur mésentente à former une coalition politique commune autour des mêmes idées, des mêmes actions et du même programme et projet politique. La coalition Yewi Wallu, même s’il existait serait d’ailleurs contre-nature.

Ces deux coalition qui n’ont rien de commun à part vouloir terrasser le gros baobab, c’est à dire la coalition Benno Bokk Yaakaar et son Chef le Président Macky SALL vont se battre ensuite une guerre sans merci parce qu’elles n’ont rien de commun et ne s’entendent sur rien.

Aucun problème du peuple ne les interesse. Mais chaque leader de ces deux coalitions divergentes a un problème avec la société sénégalaise pour avoir volé, tué, violé ou détourné les biens de l’état et ils voudraient utiliser l’assemblée nationale non pour régler les problèmes du peuple mais pour trouver une porte de sortie à leurs problèmes avec Dame Justice.

Ainsi, ils abusent de la confiance du peuple et mentent au peuple en leur voulant faire croire que c’est une seule et même coalition, en signant des communiqués communs et tenant des conférences de presse communes.

En réalité, c’est du saupoudrage, c’est de la manipulation.

Soit on est une coalition, soit on ne l’est pas. Le mot » inter coalition Yewi/Walu est une pure escroquerie politique et intellectuelle. C’est une fiction politique et un gros mensonge visant à tromper le peuple et les intellectuels paraisseux qui refusent de réfléchir.

» Inter coalition Yewi /Wallu » n’existe pas et ceux qui tentent de vous faire croire à son existence sont les pires escrocs de l’histoire.

Me Diaraf SOW Président du parti ADAE/J

Coordonnateur du Club des Amis du Président Macky SALL