Diaraf Sow : « Macky Sall est une grande chance pour l’Afrique »

MISE EN CIRCULATION DU TER PAR LE PRÉSIDENT MACKY SALL: QUE CEUX QUI PRÉDISAIENT L’IMPOSSIBLE, SORTENT DE LEURS TROUS !

Avec l’homme des grands défis, l’inimitable bâtisseur du Sénégal émergent, il ne faut jamais dire non. Il faut remuer dix fois la langue avant de prévoir l’impossible.

Avec l’homme qui est devenu la chance incontournable de l’Afrique, l’impossible n’existe pas !

Le Président Macky SALL est cette homme d’une grande ambition titanesque avec une large vision lointaine pour l’Afrique et pour le Sénégal. Il voit toujours grand et pense toujours grand.

Pour pouvoir le défier, il faudrait être un homme capable de viser loin et de réussir à concrétiser sa grande et ambitieuse vision.

Avec un haut niveau de confort et de sécurité garanti, le TER, en plus de créer des milliers d’emplois permanents et non permanents, servira considérablement à désengorger Dakar qui étouffe et à réduire également le coût du transport devenu très cher ( 4000 et 6000 F entre Dakar et sa banlieue en taxi ! ).

En effet, Daker qui constitue seulement 0,3 % du territoire national abrite 70 % de l’activité économique de notre pays et près de 25 % de la population.

De même, avec plus de 40 000 immatriculations par an, le parc automobile de la région de Dakar est extrêmement dense avec des embouteillages quasiment permanents malgré l’autoroute à péage et les nombreux projets et réalisations en cours.

C’est pourquoi le TER comme les Bus Rapid Transit sont donc les bienvenus pour aider les populations à non seulement gagner plus de temps dans leurs déplacements mais dépenser beaucoup moyens d’argent dans des conditions de confort et de sécurité optimale.

De ce fait, cela permettra aux travailleurs d’arriver plus tôt dans leurs lieux de travail dans de meilleures conditions, ce qui impactera bien sûr dans leurs bourses quotidiennes et par conséquent, sur l’économie nationale.

Ainsi, Le TER participe parallèlement à la création d’emplois directs et indirects. Le marché des gares est réservé aux entreprises sénégalaises estimé à 28 milliards. Des entreprises sénégalaises participent à la réalisation du projet, non pas en sous-traitance, mais en groupement. Enfin, un transfert de technologie et de compétences en matière de transports urbains et ferroviaires vers notre pays est envisagé.

Également avec un billet unique, l’usager pourra utiliser successivement le TER et le BRT en reliant le Centre- ville à Guédiawaye en une demi heure maximum !

Tout cela pour dire que notre cher Président de la République est un homme d’une autre dimension. Sa vision dépasse de très loin ceux qui s’amusent à tenter de le critiquer sans raison !

Son Excellence Monsieur Macky SALL est homme providentiel et une grande chance pour l’Afrique !

Me Diaraf SOW Président National de la coalition Joowléene et Secrétaire Général national du parti ADAE/J (BBY)