Cheikh Mbacké Sene : « Macky Sall est concret, Sonko est fantaisiste »

Ousmane Sonko n’a pas de projets pour le Sénégal et encore moins pour Ziguinchor. Il a des diatribes et des fantasmes. Choses dont les sénégalais n’ont point besoin. La fantaisie peut mobiliser des foules qui aiment le sensationnel et qui aiment plus se plaindre de ce qu’elles n’ont pas que de savourer ce qu’elles ont. La fantaisie ne gère pas un pays, une communauté. L’exercice du pouvoir et l’expérience du métier sont les meilleurs baromètres pour une projection d’hommes politiques, car on part du vécu, d’un tangible qu’on a expérimenté. Venir raconter des contre-vérités et de la plus incorrecte des formes, tout le monde sait le faire, mais joindre l’acte efficace à la parole avec un patriotisme et une discipline sans reproche, pour l’instant, le seul qui a su le faire, c’est le Président Macky Sall.

Il n’y a même pas photo si on devait choisir; et les Sénégalais dans leur unanimité devraient s’unir dernière le Président Macky Sall, le renforcer pour plus d’efficacité. La voie indiquée est sans conteste celle du progrès, du progrès visible.

Le Président Macky Sall n’est pas seulement un homme de vision, mais un patriote à la vision éclairée qui a fait de l’action son seul argument. Ill transforme le pays avec une approche d’équité territoriale que personne ne peut nier. Il existe de moins en moins de poches de pauvreté ou de terroirs enclavés au Sénégal depuis son arrivée au pouvoir. L’électricité est presque partout et dans l’accès à l’eau potable, le pays a engagé les plus gros chantiers de son histoire avec l’inauguration de KMS 2 et l’usine de dessalement. Humble et très attentif aux doléances, Macky Sall ne s’est jamais plaint des rares plaintes de ses compatriotes. Il leur a toujours prêté une oreille attentive pour toujours proposer des solutions satisfaisantes. Non sans prendre ses responsabilités lorsqu’il s’agit de protéger les Sénégalais et l’intérêt supérieur de la Nation.

Macky Sall est un Président proche de son peuple qui a les pieds sur terre et les épaules assez larges pour supporter tout le monde. Il n’a jamais fermé sa porte et a toujours été ouvert au dialogue et au consensus sur tous les sujets d’utilité nationale. Plus qu’un esprit, mais une nature d’ouverture qu’il doit à son éducation et surtout à sa prise de conscience des conditions dans lesquelles il a pris le pays en 2012. Il incarnait l’espoir d’une nouvelle génération qui voit en lui les traits rares qu’on avait jusqu’ici connus des gouvernants. En deux mandats, il a fait du Sénégal un des pays africains les plus lotis en termes d’infrastructures.

Pour l’œuvre du Président Macky Sall , on peut encore disserter toute l’année avançant toujours des arguments tangibles au su et au vu de tous. On en arrête là. A suivre.

Cheikh Mbacké SENE

Cadre Républicain (CCR Dakar)

Expert en communication, veilles et Intelligence économique