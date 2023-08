Diaraf Sow : « Ousmane Sonko a trop abusé de la confiance des sénégalais »

C’EST FINI POUR SONKO ! ADIEU EX PASTEF !

Ousmane SONKO a trop abusé de confiance des sénégalais dont certains croyaient, au début à ses charabias et à ses diatribes.

Ils ne savaient pas qu’ils avaient affaire à un ennemi du peuple, un rebelle violent, arrogant et un gros menteur qui usent sans vergogne de la manipulation et de la victimisation pour toucher la sensibilité d’une partie du peuple.

Ils ne savaient pas qu’ils avaient affaire à un prédateur foncier vorace d’argent dont les robinets qui remplissaient ses poches étaient brusquement fermés par le Président Macky Sall avec l’arrestation par la CREI de son ex patron, le richissime DG du cadastre Tahibou Ndiaye.

Dans une vidéo encore présente sur internet, il explique les raisons de la création du syndicat des impôts et domaines par lui motivée par sa volonté d’avoir sa part dans le partage du gâteau foncier entre Pikine et Dakar.

Il y explique qu’en tant que simple agent, on lui a refusé de l’attribution de terrains alors qu’il avait fait la demande à la DGID.

Donc Sonko y avoue clairement et sans scrupule que la création du syndicat des impôts et domaines n’était motivée par aucune nécessité d’ordre professionnelle mais pour en faire un instrument de chantage pour recevoir des bonbons fonciers et pécuniaires.

On se rappelle aussi du premier mensonge public d’Ousmane Sonko sur les réseaux sociaux. Après l’emprisonnement de son patron d’alors Tahibou Ndiaye du PDS parce que ce dernier était tellement riche que rien ne pouvait justifier l’origine de son immense richesse en tant que simple directeur du cadastre, son poulain Ousmane SONKO est subitement monté au créneau dans une conférence de presse pour attaquer le nouveau Président de la République Macky SALL et dire de manière éhontée le gros mensonge selon lequel « Tahibou Ndiaye est tellement pauvre qu’il n’a même pas de quoi se payer un Avocat et que c’est eux (Sonko et son GIE) qui ont fait une quête pour lui prendre une robe noire.

Ce gros mensonge ridicule à la limite d’in profitard dont les robinets sont fermés va être mis à nu en plein jour quelques moments après avec le versement de plusieurs milliards par Tahibou Ndiaye à la CREI pour qu’il soit libéré et acquitté.

La question: Pourquoi ce mensonge ? Comment quelqu’un incapable de payer un Avocat de 300.000 f peut-il decaisser autant d’argent pour se tirer d’affaire ?

Il est clair d’emblée que ce type est un manipulateur et un menteur sans état d’âme. Et c’est à partir de cette affaire Tahibou Ndiaye que Sonko en tant que fonctionnaire de l’État commençait à attaquer tous les jours l’État du Sénégal et son Chef le Président Macky Sall ce qui a été à l’origine, très logiquement, de sa radiation dans la fonction publique.

Les sénégalais qui ne comprenaient pas l’homme au début, ont fini de decouvrir maintenant son caractère hypocrite, diabolique et violent.

C’est ainsi qu’ils ont été étonnés de voir l’accusateur Ousmane SONKO accroupi au salon du « Gros voleur » Ahmed khalifa Niass qu’il a accusé dans un meeting d’être un maître chanteur et d’avoir volé toutes les terres de Niague.

La question : Que fait un donneur de leçon dans la maison d’un voleur, à part lui demander d’arrêter de voler si réellement ce « voleur » en est un ?

Vous vous rappelez qu’il avait menti sur « 10 millions » illicites reçus par chaque député et dont certains de l’opposition comme mamadou Diop de Croix et Détié Fall avait démenti les propos mensongers et diffamatoires de Sonko.

Même le Président de l’assemblée nationale d’alors Moustapha Niass était étonné et dépassé par de tels mensonges.

C’est pourquoi cela n’a étonné personne que Ousmane SONKO soit condamné à payer la somme colossale de 200 millions à Mame Mbaye Niang, une punition divine de l’accumulation d’une série de mensonges et de propos diffamatoires.

Ousmane SONKO en fera ainsi contre Mamour Diallo l’accusant d’avoir volé 94 milliards. Pourtant il avait signé au même moment une convention avec la famille Lébou du titre foncier afin d’avoir 12 pour cent de commission sur la somme si l’argent était décaissé par l’État.

Ousmane SONKO avait même, dans ses tentatives répétées de manipulation, à la presse, « qu’il avait tous les dossiers en mains y compris le numéro de virement, la date de virement, les numéros de comptes et les destinataires de l’argent et qu’il allait tout mettre à la disposition de la presse « dans 15 jours ». Il n’en a été rien du tout.

La presse, l’assemblée nationale et même la justice l’a convoqué à mettre ces « preuves » à la disposition des sénégalais et de l’opinion publique pour l’éclatement de la vérité mais il a préféré créer mille et un prétextes allant même jusqu’à se réfugier en Casamance et y tenir des propos fumistes et séparatistes.

La même chose va se répéter avec la diffamation contre le Ministre Mame Mame Mbaye Niang qui va cette fois ci porter l’affaire devant la justice.

Dans le cas d’espèce Ousmane SONKO qui avait dit que « Dossiers yepp gningui sama lokho » tous les dossiers sont entre mes mains, avait préféré déambuler dans les rues de cité Keur Gorgui avec un ballon de basket au lieu d’aller répondre au tribunal avec « ses dossiers »

En plus de cela, il y’a tous les mensonges et contre vérité racontés dans l’affaire Adji SARR qui a aussi montré d’autres facettes encore plus dangereuse d’Ousmane Sonko, non seulement en termes d’irresponsabilité et d’immaturité mais aussi en terme de violence, de manigances et de complots contre l’État mais surtout en voulant détruire tout ce qui est de bon dans ce pays à commencer par la société et ses valeurs, la République, ses hommes, ses principes, ses fondements et son socle mais aussi en détruisant, volant, pillant, saccageant les biens des sénégalais et des personnes privées.

comme si tout cela ne suffisait pas une campagne d’insultes, de diabolisation est menée contre nos tarikhas et nos Chefs religieux par Ousmane SONKO et ses hommes qui cherchent coûte que coûte à jeter le discrédit sur Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, sur Serigne Mbaye Sy Mansour, sur Serigne Mahi Niass et sur tous les khalifs généraux.

Les sénégalais, désormais conscients de tout cela, ont complètement tourné le dos à Ousmane Sonko.

ils veulent la paix dans ce pays. Ils ne veulent plus entendre parler ni de Ousmane SONKO à qui ils souhaitent de rester longtemps en prison « rewmi amna diamme ». Ils ne veulent plus entendre de l’ex PASTEF.

Ousmane SONKO et ses affidés sont même vomis à Ziguinchor. La preuve: l’échec patent des deux derniers concerts de casseroles royalement ignorés par les populations qui ont préféré aller vaquer à leurs occupations.

Hier samedi le concert de casseroles qui a été prévu a lamentablement échoué. La jeunesse ne veut plus mourir pour un rebelle qui ne roule que pour son intérêt quoi qu’il advienne.

elke est peut-être fougueuse mais pas idiote. Elke sait maintenant que Sonko utilise leur malheur pour arriver au pouvoir en usant de tous les stratagèmes : mensonges, fumisterie, victimisation, terrorisme, violence et intimidation.

Malheureusement pour eux, les jeunes qui étaient leurs chevaux de batailles ont royalement ignoré l’appel des guignols de l’ex Pastef en préférant rester chez eux et s’occupant de leurs propres affaires plutôt que de taper sur des bols suicidaires surtout en cette veille de Magal où le risque d’accidents sur les routes est maximal.

Les jeunes savent que Ousmane SONKO lui même est un lâche qui ne veut pas rester en prison avec ses grèves de faim. Il les a menti et escroqué. Il n’a jamais fait son testament; lui et son ex pastef sont désormais rangés aux oubliettes pour le bien du Sénégal et sa population.

Me Diaraf SOW

Président du parti ADAE/J