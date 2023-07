Diaraf Sow rend un hommage au président Macky Sall

NOS VIBRANTS HOMMAGES À VOUS EXCELLENCE MONSIEUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE MACKY SALL

Excellence Monsieur le Président de la République Macky SALL, nous voudrions vous rendre un vibrant hommage et vous dire Merci infiniment pour le travail magnifique et gigantesque que vous avez abattu à la tête du Sénégal depuis votre élection à la magistrature suprême en Mars 2012.

Depuis cette date, vous n’avez cessé de nous faire plaisir en transformant superbement le visage de notre cher pays le Sénégal devenu le plus beau pays d’Afrique de l’Ouest.

Votre volonté manifeste de hisser le Sénégal dans le rang des pays les plus attractifs du monde et votre détermination forte à servir votre pays et le hisser sur les rails du progrès et du développement se sont concrétisées par des réalisations les unes plus belles que les autres partout au Sénégal devenu le pays le plus avancé de la sous région mais aussi le pays le plus respecté et le plus admiré de notre continent.

Durant vos douze années sur la tête du Sénégal, vous n’avez jamais cessé de montrer votre amour pour le pays et l’ambition que vous avez pour lui par des actions concrètes et palpables réalisées partout et faisant le bonheur de toutes les populations fières de leur pays et de leur Président de la République qui est un bâtisseur infatigable.

Couronnées par des succès les unes après les autres, vos réalisations concrètes et majestueuses comme le TER, l’Aéroport International Blaise Diagne, le Stade maître Abdoulaye Wade, Les ponts (Farafégné, Foundiougne, Rosso, Diamalaye..) ; les autoponts (VDN, Yoff, Cambéréne, Lobatt Fall…) ; les autoroutes; les routes, les BRT, les Bus DEM DIKK, les avions flambants neufs, Air Sénégal, les bateaux, les chaloupes, les équipements et matériels pour la police, la gendarmerie l’armée, les sapeurs pompiers, les nouveaux hôpitaux (Touba, Kafrine, Kedougou, Agame..); les nouveaux lycées, collèges, écoles, la modernisation des Daaras, la modernisation des cités religieuses (Touba, Tivaouane, Poponguine, Léona, Ndiassane…) ;

Grâce à vous Excellence, beaucoup de Maires peuvent se glorifier d’avoir transformé leurs localités à causes des pavages, des lampes solaires, des châteaux d’eau dans la campagne, des pistes rurales que vous avez en réalité vous mêmes réalisés partout.

Excellence Monsieur le Président de la République, grâce à vous, à votre vision pour le Sénégal et pour l’Afrique, nous pouvons maintenant nous vanter d’avoir les plus grands centrales solaires et éoliens d’Afrique; et c’est grâce à votre vision du futur que Diamniadio a été créé avec toutes les belles infrastructures innovantes dedans (sphères ministérielles, Dakar Arena, Stade Abdoulaye Wade, Hotels, hôpitaux, universités, Centre International Abdou Diouf…)

Excellence Monsieur le Président de la République, le Sénégal ne peut pas ne pas vous remercier pour les Trains du Sénégal Dakar Bamako, les rames de train, les matériels agricoles flambants neufs de dernière catégories et les nombreux matériels militaires et sécuritaires ainsi que les moyens colossaux mis à la disposition de nos forces de défense et de sécurité pour protéger les populations et leurs biens.

Excellence Monsieur le Président Macky Sall l’homme du Sénégal émergent, le bâtisseur, l’Afrique est fière de vous pour vos nombreuses et belles réalisations inégalables mais aussi l’Afrique est fière de vous pour son image que vous avez redessinée et rehaussée.

Excellence Monsieur le Président de la République Macky SALL, vous avez montré au monde entier et au Sénégal entier que les valeurs existent toujours et que les hommes qui les incarnent à l’instar de nos aïeuls pétris de valeurs de Ngor, de Jom et de Kersa et du respect de la parole donnée existent toujours.

Excellence Monsieur le Président Macky Sall, vous venez de réécrire l’histoire du continent africain mais aussi du monde entier. Grâce à vous, ce si petit pays de l’extrême Ouest du continent africain qu’est le Sénégal est devenu le si grand pays de la diplomatie internationale et de l’exemplarité de la démocratie galopante.

Car Excellence Monsieur le Président Macky Sall, c’est grâce à vous et à votre plaidoyer que l’Afrique s’est vu effacé la plupart de ses dettes après le covid 19 et c’est aussi grâce à vous que l’Afrique s’est vu octroyé un siège au sein du Conseil de sécurité de l’ONU mais c’est aussi grâce à vous que la crise des céréales bloqués par la Russie s’est décantée et c’est aussi grâce à vous qu’un espoir de dialogue et de pourparlers existent toujours entre les deux belligérants que sont la Russie et l’Ukraine dont les chefs d’États Vladimir Poutine et Zelenski vous vouent un respect considérable à l’instar de Biden, de Macron de la chancelière Angela Merkel et de tous les grands leaders du monde contemporain.

Excellence Monsieur le Président Macky Sall, vous avez aussi Machala une bonne étoile car c’est sous votre magistère que le Sénégal est devenu champion d’Afrique mais également a raflé tous les trophées continentaux toutes catégories confondues.

C’est sous votre magistère que le Sénégal qui gagne est devenu une réalité concrète.

Merci Excellence pour avoir donné les moyens qu’il a fallu et avoir mis nos sportifs dans les conditions idoines qui ont permi de venir à bout de ces résultats exceptionnels.

C’est aussi sous votre magistère que nous avons découverts les plus grands gisements de gaz et de pétroles qui intègrent notre pays dans le cercle restreint des pays producteurs de pétroles et de gaz et qui vont bientôt faire le bonheur de tous les sénégalais.

C’est aussi de par votre bravoure que le Sénégal est placé de manière irréversible, nous touchons du bois sur les rampes de l’émergence avec un budget qui était de 2345 milliards en 2012 multiplié aujourd’hui par quatre et poussé jusqu’à 7000 milliards et plus en 2024 !

Merci d’avoir fait face avec toute la rigueur requise aux forces occultes qui veulent déstabiliser le Sénégal et merci pour le Plan Sénégal Émergente avec tous les résultats magnifiques et palpables qu’il a donnés.

Merci pour tout, Excellence Monsieur le Président de la République Macky SALL.

Vous êtes une fierté nationale, africaine, mondiale et vous méritez un prix Nobel.

Me Diaraf SOW Président national de l’Alliance Démocratique pour une Afrique Émergente /Joowléene