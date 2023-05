Diaraf Sow : « Sonko n’a aucune chance en cassation »

MON CHER OUSMANE QUI S’ASSOME ASSUME DONC ASSUME DANS LA DIGNITÉ ET LAISSE LES SÉNÉGALAIS EN PAIX

Pour ses propres conneries, Ousmane Sonko, veut que des personnes innocentes mais inconscientes paient en même temps que lui, le prix des conséquences de ses actes irresponsables.

Ses tournées nocturnes de plaisir dans les chambres de Sweet Beauty ainsi que sa langue pendue qui lui a fait dire qu’il détenait un dossier qui a épinglé un Ministre de la République alors qu’il n’avait rien, ont non seulement détruit sa carrière politique mais vont également le conduire en prison.

OUSMANE SONKO ÉLIMINÉ DE LA PRÉSIDENTIELLE PAR SA PROPRE BOUCHE

Pour la question liée à sa candidature en 2024, elle est derrière nous. Sonko est définitivement écarté de la course à la présidentielle, même s’il lui reste deux vaines tentatives inutiles.

Traduit en justice par un Ministre de la République qu’il a diffamé pour l’avoir accusé à tort d’avoir détourné 29 milliards, Ousmane Sonko vient d’être condamné à une peine d’emprisonnement de 6 mois avec sursis, ce qui est conforme aux dispositions de la loi sur la diffamation.

Pourtant c’est en conférence de presse que Sonko a crié haut et fort d’avoir entre ses mains un rapport de l’IGI qui épingle le Ministre Mame Mbaye Niang d’avoir volé la somme colossale de 29 milliards;

Convoqué au tribunal, plutôt que d’emmener ce fameux rapport dont il dit détenir, Ousmane Sonko a préféré faire du « WEURR WEURLÔ » avec la justice, tantôt jouant au football dans les rues de Cité Keur Gorgui, tantôt demandant renvoi sur renvoi et tantôt boudant le tribunal et jouant au cache cache avec les huissiers de justice devant lui remettre ses convocations.

Cette condamnation selon les dispositions impératives du code électoral lui interdit d’être inscrit sur les listes électorales donc d’être électeur ou d’être éligible. Ce qui fait dire sans se tromper que Ousmane Sonko s’est lui-même tiré une balle dans la tête. Il est désormais inéligible pour 5 ans au moins conformément à la loi.

EN DÉSOBÉISSANCE CIVILE, SONKO VA T-IL POURVOIR EN CASSATION ? LOGIQUEMENT NON !

Effectivement, Ousmane Sonko peut faire un pourvoi en cassation contre la décision rendue par la Cour d’appel mais n’est ce pas lui qui a dit de par sa langue fourchue qu’il a boycotté la justice et qu’il est dans une « désobéissance civile » ?

Ce serait donc indigne et déshonorant de sa part de retourner vers cette même Justice pour déposer un quelconque recours.

SONKO N’A AUCUNE CHANCE EN CASSATION

D’autre part, même s’il est assez indigne et malhonnête pour le faire, le recours a 100% de chance d’être débouté pour deux simples raisons:

1) La Cour Suprême est juge de droit. Il juge uniquement le droit et vérifie si la règle de droit a été respectée. Elle n’entre pas dans le fond du dossier et ne s’intéresse pas aux faits.

Ce qui intéresserait le juge de cassation serait de voir si Oui ou Non le droit a été dit par la Cour d’appel.

Alors, effectivement, le droit a été bien dit car l’emprisonnement à 6 mois de prison avec sursis est bien dans la fourchette de la peine prévue dans le Code pénal à cet effet.

Par contre, la décision du juge Keita en première instance aurait été cassé par la Cour Suprême.

Ce qui signifie que même si Sonko a le culot de se dédire et de faire un recours en cassation, il sera quand même débouté et la décision deviendra définitive et il sera définitivement éliminé pour la course à la présidentielle de 2024.

L’AUTRE PROBLÈME LIÉ AU DÉLAI DU RECOURS EN CASSATION

En tout état de cause, s’il ne dépose pas ce recours en cassation jusqu’à l’épuisement du délai imparti par la loi, il sera également éliminé car la décision de la Cour d’appel deviendra définitive.

Donc, quelle que soit l’initiative de Sonko, il est écarté définitivement pour l’élection présidentielle à venir.

AFFAIRE ADJI SARR: SONKO SERA ARRÊTÉ ET CONDAMNÉ

Pour l’affaire criminelle de viol sur Adji Sarr, Ousmane Sonko et ses conseils savent que sa posture défiante devant le Procureur de la République et devant le Doyen des juges consistant non seulement à les accuser de comploteurs mais à refuser catégoriquement de faire un test ADN pour au moins se disculper, ne lui donne aucune chance d’échapper à une condamnation dans la mesure où tout plaident pour sa culpabilité dans cette affaire de viols répétitifs (la présence de l’accusé au moment des faits, le prélèvement de « son » sperme vivant dans les parties intimes de sa victime, la vidéo qui le filme entrain de forcer la jeune fille après un bain au jacuzzi.

Ousmane Sonko sait que la seule chose qui l’empêche d’aller dans la citadelle du silence est le procès et c’est lui-même qui a créé toutes les conditions de son emprisonnement.

En dernier lieu, Ousmane Sonko sait qu’avec sa posture actuelle, rien n’empêche son arrestation avant même le procès ;

Mais le drame est que Ousmane Sonko ne veut pas aller dignement seul en prison. Même si nul ne peut prévaloir de ses propres turpitudes, Ousmane Sonko sait que la plupart des gens qui le suivent ne sont pas intelligents ou s’ils le sont, ils refusent tout simplement de réfléchir.

C’est pourquoi Sonko veut au cours de son arrestation entraîner le maximum à le suivre en prison ; il veut également faire couler le maximum de sang en causant le maximum de pertes en vies humaines et faire le maximum de dégâts pour imposer sa libération.

Malheureusement pour lui, même si tout cela doit se passer, l’État ne faillira jamais à sa mission.

APPEL AU CIVISME ET AU COMPORTEMENT REPUBLICAIN DE TOUS LES SÉNÉGALAIS

C’est donc aux sénégalais de bien réfléchir tout en sachant que les dés sont jetés pour Sonko et que les priorités de cet individu ne sont pas leurs priorités à eux et qu’ils refusent d’accepter que ce psychopathe fasse de ses propres affaires privées, l’affaire des sénégalais.

Le TER, les bus Dakar Dem Dikk, le BRT, les stations d’essence, les magasins, les routes, les autoroutes appartiennent aux sénégalais, construits avec l’argent des sénégalais, il convient donc aux sénégalais de protéger eux-mêmes leurs biens.

Ce pays a besoin de paix et de stabilité et des gens comme Ousmane Sonko qui n’ont jamais rien apporté au Sénégal constituent une entrave à la paix et à la stabilité sociale qui ont toujours fait l’exception sénégalaise qui fait notre fierté à tous, partout à travers le monde.

Me Diaraf SOW Juriste Administrativiste

Doctorant en Sciences politiques diplômé en

Gouvernance Internationale

Président National de l’Alliance Démocratique pour une Afrique Émergente/Joowléene BBY