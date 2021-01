Elle n’est fille de personne et n’a été avantagée en rien. Elle s’est battue toute seule pour en arriver là. Elle a pris les escaliers comme beaucoup d’autres quand l’ascenseur a été ouvert aux privilégiés dont elle ne fait pas partie.

Celle qui ignore sa maman et sa famille pendant des semaines, malgré le désarroi et la peur qu’elle a installé. Celle qui préfère juste laisser des traces pour que personne ne s’inquiète et a préféré allez jusqu’au bout de sa logique, malgré tout.

Celle qui n’a pas choisi de contacter ses parents en premier et préfère joindre son parrain à travers une missive presque parfaite qui ne cache plus qu’elle ne révèle.

Celle-là doit être aidée. Elle a assez montré de signes de détresse et d’incohérences émotives.