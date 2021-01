Sandiara : Le parking des gros-porteurs officiellement ouvert

Le parking réservé aux gros véhicules à Sandiara (ouest) a été inauguré samedi en présence du maire de cette commune sénégalaise, Serigne Diop Guèye, et du ministre malien des Transports et des Infrastructures, Makan Fily Dabo.

Le parking qui s’étend sur quatre hectares permettra de décongestionner le port autonome de Dakar et de raccourcir la durée de déchargement des containers à envoyer au Mali, a expliqué M. Guèye, également ministre, conseiller du président Macky Sall pour les questions agricoles et industrielles.

‘’Ce parking, qui fait partie de la première phase du port sec de Sandiara, est un outil d’intégration, un symbole de l’amitié et des relations (…) entre les peuples malien et sénégalais. Il sera connecté au port autonome de Dakar et aux futurs ports de Bargny-Sendou et Ndayane’’, situés dans la région de Dakar (ouest), a souligné le maire de Sandiara lors de la cérémonie d’inauguration.

La construction du port sec va coûter 10 milliards de francs CFA, a-t-il dit, ajoutant que l’infrastructure va, une fois sa construction achevée, faciliter le transport de marchandises diverses, de Dakar à Bamako.

Le port sec de Sandiara aura une capacité de 6.000 containers, selon M. Guèye. Une mosquée, un marché, des magasins, des restaurants, des infrastructures sportives, des bureaux, des stations-service et un poste de gendarmerie seront construits dans l’enceinte de l’infrastructure aéroportuaire.

Makan Fily Dabo salue l’‘’hospitalité’’ et la ‘’solidarité’’ de la population de Sandiara envers les transporteurs de son pays.

Les présidents du Mali et du Sénégal ‘’croient résolument à l’intégration entre nos deux pays et accordent de l’importance aux échanges commerciaux’’, a dit M. Dabo.

Soixante-dix pour cent des hydrocarbures, des produits solides ou liquides manufacturés au Sénégal importés par le Mali provient du Sénégal, a indiqué le directeur général des entrepôts maliens au Sénégal, Fousseynou Soumanou, lors de la cérémonie d’inauguration.

Makan Fily Dabo a invité les transporteurs de son pays au ‘’respect strict’’ du code de la route, des lois et règlements en vigueur au Sénégal.

