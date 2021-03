Diffamation…Massaly réclame 30 millions de FCfa à Thiaye Diaby

L’affaire en diffamation opposant Mouhamed Lamine Massaly à Thiaye Diaby de l’Alliance pour la République a été plaidée, hier. Seul le premier nommé a comparu et a expliqué aux juges de la troisième chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Dakar, les raisons pour lesquelles il a initié la procédure.

« Un jour, a-t-il confié, ma fille m’a interpellé sur les insultes dont je faisais l’objet sur les réseaux sociaux. Quelqu’un a écrit que Macky Sall m’a offert un véhicule en guise de récompense pour avoir trahi le Pds et Karim Wade », s’est plaint le responsable politique à Thiès. En effet, il a attrait Thiaye Diaby suite à «ses allégations et imputations » qu’il considère comme des « insinuations qui portent atteinte à son honneur et à sa considération ».

D’après les termes de la citation, le prévenu a déclaré : «Je n’en reviens toujours pas lorsque j’ai entendu Massaly dire que c’est Macky Sall qui lui a offert une voiture de marque Bmw X5 ». Mouhamed Massaly a confié, avec des détails à l’appui, comment il a acheté ses deux véhicules. C’est pourquoi, son conseil, Me Moustapha Dieng, a soutenu que cette affaire «a fait mal » à son client accusé de traitre. L’avocat a aussi déploré l’absence du prévenu. «Il est allé chez tous les responsables pour trouver une médiation et il ne s’est pas présenté. Thiaye Diaby a du mépris pour la justice », a-t-il fulminé avant de réclamer 30 millions de FCfa «pour réparer l’honneur » de son client.

Le parquet a requis l’application de la loi et le verdict sera rendu, le 14 avril prochain.

