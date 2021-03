Pont de Rosso : Les travaux financés à hauteur de 60 milliards pour 30 mois

Les ministres sénégalais et mauritanien des transports et des finances ont signé hier, jeudi 25 mars, en territoire maure les contrats (de travaux et de supervision) pour la construction du pont de Rosso entre le Sénégal et la Mauritanie. Le démarrage des travaux de ce pont est prévu en juin 2021 pour une durée de 30 mois avec un financement de près de 60 milliards Fcfa de la Banque Africaine de Développement (BAD), de la Banque Européenne d’Investissement et d’un don de l’Union Européenne.

Cette cérémonie s’inscrit, en effet, dans le cadre de l’exécution des instructions données par les deux Présidents, Mohamed Ould Cheikh El-Ghazaouani de la Mauritanie et Macky Sall du Sénégal, qui ont demandé aux ministres en charge des transports dans les deux états d’accélérer le démarrage des travaux de construction du Pont de Rosso. “Nous sommes heureux de nous retrouver en terre sœur de la Mauritanie, pour conforter les liens séculaires entre les deux pays unis par l’histoire, la géographie et la culture. Ces liens très forts transcendent les divisions factices imposées par la colonisation. Le Pont de Rosso, dont nous procédons aujourd’hui à la signature des contrats de travaux et de supervision, est le symbole physique de l’union intemporelle entre la Mauritanie et le Sénégal”, a dit Mansour Faye, Ministre des Infrastructures, des Transports Terrestres et du Désenclavement.

C’est ainsi qu’il a rappelé les deux parties, la responsabilité de préserver cet héritage familial pour léguer aux enfants et aux générations futures un espace sénégalo-mauritanien stable et apaisé dont toutes les composantes vivent en harmonie. Ce pont de Rosso sera ainsi un ouvrage d’art majeur et d’intégration à la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie. Il est financé à hauteur de près de 88 millions d’euros soit près de 60 milliards FCFA pour une durée de 30 mois. Ce projet sera exécuté par une unité mixte et les travaux vont démarrer en juin 2021. L’objectif de ce projet est de contribuer à l’amélioration des relations entre les deux pays.

Améliorer les conditions de passage des populations. C’est un pont de 1461 mètres linéaires et 14,55 mètres de large et 08 kilomètres de routes d’accès. Une chaussée à deux voies avec une durée de vie de 100 ans. Une voie de contournement de 6 kilomètres du côté de la Mauritanie et quelques centaines de mètres du côté du Sénégal. Cet ouvrage a vu le jour grâce à la volonté sincère des deux chefs d’État de soulager les populations. Ce pont sera un outil efficace qui contribuera à améliorer le niveau des échanges commerciaux entre les deux pays frères. Il renforcera aussi les relations de coopération fructueuse entre les deux États.

Le but est de renforcer les relations de coopération économique entre le Sénégal et la Mauritanie. Ce projet comporte également, en dehors du pont, de la mise en place d’autres travaux d’aménagements. Il s’agira ainsi de contribuer au renforcement de la coopération et de l’intégration en Afrique du Corridor Tanger-Nouakchott-Dakar-Lagos ; d’améliorer le niveau de service sur les axes routiers transafricains dans le but d’accroitre les échanges commerciaux ; d’améliorer les conditions de passage et de traversée de la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie. “Le Pont de Rosso facilitera plus tard la coopération internationale entre les deux pays, et constituera un maillon fort par rapport à cette coopération”, a soutenu le représentant de la Banque Européenne d’Investissement (BEI). Il contribuera aussi à renforcer la paix et la sécurité des populations des deux pays, pour reprendre les propos de l’Ambassadrice de l’Union Européenne.