Diomaye «case» ses patriotes…il poursuit les mêmes erreurs de Macky

Le parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) prône la rupture. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son premier ministre Ousmane Sonko veulent bousculer les habitudes. Pour y arriver, ils comptent mettre en œuvre leur fameux «PROJET». Mais le chef de l’Etat est en train de faire les mêmes erreurs que son prédécesseur. Les premières nominations en Conseil des ministres du mercredi 24 avril 2024 sont loin de refléter une rupture. Et si les nouvelles autorités ne se réajustent, ils risquent de rencontrer les mêmes problèmes que Macky Sall.

Il aura fallu attendre le Conseil des ministres du mercredi dernier pour voir le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye procéder à ses premières nominations. Et faut dire que Bassirou Diomaye Faye est à l’écoute des patriotes. Ces derniers ont toujours réclamé la tête du Général Moussa Fall. Le désormais ancien haut commandant de la Gendarmerie nationale a été démis de ses fonctions. Il est remplacé à ce poste par Martin Faye. Une décision qui semble ravir les partisans de Ousmane Sonko.

Mais ce n’est pas la seule décision prise par le président Diomaye. Le chef de l’Etat a aussi effectué de nombreux changements au sein des institutions et entreprises publiques sénégalaises. Malheureusement, ces nominations font déjà polémique. Ce n’est pas parce que les personnes choisies n’ont pas le profil adéquat. Mais la manière pose un énorme problème. Beaucoup de membres du parti Pastef ont trouvé de nouveaux postes. Figure politique du parti de Ousmane Sonko, Fadilou Keïta est le nouveau directeur général de la Caisse des Dépôt et Consignations (CDC).

Lors des événements de mars 2021 à juillet à 2024, le journaliste Pape Alé Niang s’est radicalisé contre le régime de Macky Sall. Ses prises de position lui ont valu un séjour carcéral. Et aussi une étiquette de partisan du Pastef. En effet, le nouveau directeur général de la RTS a toujours défendu Ousmane Sonko. Il marchait à visage découvert. Raison pour laquelle, les partisans de Sonko ont demandé, voir exigé, à ce qu’il prenne la place de Racine Talla. Ce mercredi, le Président vient d’accéder à leur requête. Mais il a aussi «recomposé» un autre patriote.

Proche collaborateur de Ousmane Sonko, Waly Diouf Bodian est le nouveau Directeur général du Port Autonome de Dakar. Un poste qu’il occupe après avoir été mis sous bracelet électronique depuis des mois. Des nominations qui sont loin de ce que le président avait promis aux sénégalais. Ces premières mesures sont loin de la rupture. Élu dès le premier tour, Bassirou Diomaye Faye avait prévu d’instituer des concours et surtout «un appel à candidatures pour les postes de directeurs généraux. Ce qui est en parfaite ligne droite avec le fonctionnement du parti Pastef.

Les appels à candidature étaient l’une des réformes phares proposées par Ousmane Sonko dans son programme de 2019. L’actuel premier ministre proposait non seulement de démissionner du Pastef (comme dit dans le règlement intérieur du parti). Mais il proposait également de réduire le pouvoir du président en termes de nomination. Ainsi, le maire de Ziguinchor proposait d’instaurer un système effectif d’appel à candidature. En ce sens une commission ad hoc serait toujours mise en place quand il y’aurait un poste à pourvoir. Cette commission se chargerait de traiter les dossiers et de poser, in fine, sur la table du président 3 dossiers pour qu’il en choisisse un.

Est-ce que ces conditions ont été respectées lors de ces nominations ? Pourquoi mettre l’accent sur les patriotes et les agents des impôts et domaines ? Autant de questions que se posent les sénégalais. Une chose est sûre, ces pratiques ne sont pas loins de celles du régime de Macky Sall. En voulant mettre ses amis aux commandes, le Président sortant avait fini par s’entourer de ministres, DG et PCA catastrophiques. En continuant sur cette voie tumultueuse, le chef de l’Etat risque d’avoir des surprises.

Diomaye Diakhar Faye a été élu pour matérialiser une rupture profonde. Et non pour recaser une certaine clientèle politique. Le Président Diomaye a eu un bon départ depuis son élection. Il commence à faire l’unanimité au sein des sénégalais. Alors qu’il refuse de faire des erreurs qui risqueraient de le poursuivre le reste de son mandat.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru