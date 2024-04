Pression des Américains sur Diomaye et Sonko…sur les droits des homos…

Le droit des homosexuels en Afrique et particulièrement au Sénégal qui est le pays phare de la démocratie continentale, est devenu une affaire internationale. Les Européens et Américains font tout pour que les Africains puissent accorder une liberté aux personnes homosexuelles et en général aux LGBTQ+. Un dernier rapport américain paru cette semaine dénonce les pratiques discriminatoires à l’encontre des homos au Sénégal. Pourquoi ce rapport des américains trois semaines après l’installation de la nouvelle administration sénégalaise ? Une manière pour les Américains de mettre la pression sur Diomaye et Sonko.

Les Européens et Américains ne badinent pas avec les droits des lesbiennes, gays (homos), bisexuelles, transgenres, queer (LGBTQ+). Ils tiennent à l’imposer par force en Afrique. On se rappelle le refus catégorique de Macky Sall à Barack Obama sur la reconnaissance des droits des homosexuels au Sénégal. L’ancien Président américain avait alors placé la reconnaissance des droits des homos au centre de ses entretiens avec Macky Sall. Ce dernier avait refusé de se plier à cette exigence américaine.

Il y a aussi la pression de plusieurs Organisations Non Gouvernementales (ONG) au Sénégal qui bénéficient des fonds des organisations internationales pour la défense des homosexuels. Le gouvernement Macky Sall n’a jamais plié et a toujours combattu les homos. Mais deux semaines après l’installation de la nouvelle administration sénégalaise, le département d’Etat américain sort un rapport sur les droits des homos au Sénégal.

Le rapport du département d’État américain sur les pratiques de droits de l’homme au Sénégal pour l’année 2023 soulève plusieurs préoccupations majeures concernant les droits civils et les conditions de vie des LGBTQ+. Le rapport accorde une attention particulière à la situation des personnes LGBTQ+ au Sénégal, évoquant l’intolérance ou l’encouragement de la violence à leur encontre, ainsi que les menaces, attaques, chantages et viols dont elles sont victimes.

Les Américains dénoncent le régime de Macky Sall. Une manière de mettre la pression sur le duo Diomaye-Sonko. D’autant que depuis l’avènement de Joe Biden, les Etats-Unis d’Amérique en étaient allés jusqu’à menacer de suspendre certaines de leurs aides au Sénégal. Et les Etats-Unis étaient suivis sur ce plan-là par certains pays européens occidentaux. Des associations qui luttent pour la défense des homosexuels en Europe se sont même glissés dans les rangs de manifestants qui se regroupaient en France pour dénoncer certaines dérives sous Macky Sall.

A présent que c’est le duo Diomaye-Sonko qui est au pouvoir, les Américains comptent tester les nouvelles autorités sénégalaises pour connaître à quel point elles pourraient les résister sur les droits des homosexuels. Seulement, les associations pour la défense des valeurs africaines réclament une déclaration forte des nouvelles autorités contre les Homos et Lesbiennes. Diomaye et Sonko sont attendus.

Les pressions pour qu’ils cèdent sur la question des homosexuels vont se multiplier sur le plan international. Ils vont faire face à des campagnes internationales de la part d’ONG occidentaux en Europe qui chercheront à les dénigrer pour dire qu’ils bafouent les droits de l’homme parce que tout simplement ils auront refusé d’accéder à leurs demandes sur la reconnaissance des droits des homosexuels.

Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko ont promis de bâtir un système autour des valeurs africaines. Dans le PROJET de Pastef, l’homosexualité est criminalisé. Et le collectif islamique And Sam Djiko Yi « Ensemble pour la sauvegarde des valeurs » en wolof, regroupant plus de 125 associations musulmanes, proches de Pastef, est à l’initiative des grandes manifestations pour la criminalisation de l’homosexualité au Sénégal. Un tel système est en contradiction avec la reconnaissance de la pratique de l’homosexualité. Donc, on s’attend à ce qu’ils soient fermes sur cette question et refusent d’accorder un quelconque droit aux LGBTQ+.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn