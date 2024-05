Comment Diomaye et Sonko ont réduit l’opposition à sa plus «simple expression»

Qui va se dresser devant les leaders du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) ? Depuis leur accession au pouvoir, Bassirou Diomaye Diakhar Faye et Ousmane Sonko gouvernent seuls. Ils déroulent leur projet sans aucun obstacle. Rares sont les opposants qui contredisent les décisions de ces deux patriotes. S’il en est ainsi, c’est parce que les patriotes ont réussi à faire comme leur prédécesseur. Ils ont réussi à réduire leurs adversaires à leur plus simple expression.

Arrivé au pouvoir en 2012, l’ancien président Macky Sall avait un sombre plan pour ses opposants. Il voulait réduire ou même supprimer définitivement l’opposition de la scène politique. «Nous allons réduire l’opposition à sa plus simple expression», voilà ce qu’il disait. Loin d’être des paroles en l’air, il a tout fait pour y arriver. À force de s’en prendre à eux, il avait presque réussi. Mais un leader insoupçonné a réduit son plan à néant. Cette personne n’est autre que Ousmane Sonko. L’actuel premier ministre a su surmonter tous les coups bas de l’ancien régime.

À la tête de l’opposition radicale, Ousmane Sonko est le seul leader politique que Macky ne pouvait réduire à sa plus simple expression. Arrivé au pouvoir grace à l’élection de Bassirou Diomaye Faye comme cinquième président, Sonko suit la même voie que son ancien adversaire. Le patriote en chef et son patron veulent gouverner sans opposition. Et ils commencent bien. Depuis qu’ils ont pris le pouvoir, il n’y a pas encore une véritable opposition devant eux. Les seuls à critiquer leur gouvernance sont de la pressse ou de la société civile.

L’opposition politique dort depuis le 02 avril. Rien d’extraordinaire car le chef de cette opposition est le premier à disparaître. Mais comment les nouvelles autorités ont pu réussir une telle prouesse ? La réponse est toute simple. En venant au pouvoir, le Pastef a mis la barre très haut au temps où il était dans l’opposition. Ousmane Sonko et ses camarades ont usé de toutes les stratagèmes possibles pour se dresser devant Macky Sall. Quand Sonko prenait la parole, on aurait dit qu’il détient le monopole du savoir. Grâce à son projet, jamais né, il a réussi à être le premier ministre de son ancien numéro 2.

Maintenant il faudra plus que des arguments techniques solides pour s’opposer dignement. Et les personnes qui incarnent l’opposition, aujourd’hui, sont loin de détenir ses arguments. Les rares qui le détiennent ne savent pas encore comment les utiliser. Ils sont coincés dans une guéguerre interne au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar. Macky Sall, qui s’est exilé, veut rester le maître du jeu. Au même moment, Amadou Ba, le leader de l’opposition, cherche les voies et moyens pour exercer pleinement son pouvoir de chef de l’opposition.

En dehors des arguments techniques, les nouvelles autorités ont pris leurs adversaires par surprise. Les premiers actes posés par le président Bassirou Diomaye Faye consiste à demander la publication des rapports. Un audit qui lui a permis de faire taire les grandes gueules de l’ancien régime. Car à la lecture de ses rapports, on se rend compte que les hommes du «Macky» se sont vraiment sucrés sur le dos des sénégalais. Pour éviter d’attirer l’attention sur eux, les nouveaux opposants font profils bas. Ce, pour éviter d’être les victimes de la traque des biens mal acquis de Diomaye.

Certains opposants utilisent une autre méthode. Les amis du nouveau régime joue la carte de la prudence. Ces leaders se gardent de toute attaque contre les nouvelles autorités. Parfois même ils jouent aux petits griots pour intégrer l’univers fermé des patriotes. Tout ce qui les intéressent, c’est de faire partie des prochaines personnes que le chef de l’Etat va nommer à un poste stratégique. Pour y arriver, ils sont obligés d’acquiescer tous les actes que le tandem Sonko et Diomaye pose.

Mais quoiqu’il en soit, les nouveau régime ne doit pas dormir sur ses lauriers. Une opposition très puissante veille au grain. C’est cette opposition qui a voté contre le champion de Macky Sall. Et si Diomaye et Sonko ne remplissent pas leur rôle, ils seront éjectés de la même manière. Cette puissante opposition, c’est le peuple sénégalais. Un peuple qui a mûri grâce à l’ancien régime.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru