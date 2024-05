Macky reconnaît avoir trahi l’APR, Benno et…Amadou Ba

Macky Sall s’est pris pour le « Dieu » qui avait droit de vie et de mort sur ses partisans de l’APR, sur les membres de la coalition Benno Bokk Yaakaar mais aussi sur chaque individu de ces deux entités. Macky Sall est allé jusqu’à croire que le Sénégal était son royaume et que les Sénégalais étaient ses sujets. Il a concocté un plan pour se maintenir à la tête de son pays avec des pratiques malsaines. Et quand il a su que tout partait en vrille pour son troisième mandat, il a décidé de punir son camp en le trahissant. Et aujourd’hui, les langues se délient sur la haute trahison d’un chef qui a sacrifié son camp.

Macky Sall a bel et bien trahi son camp et tout son camp le reconnaît.

Les militants et responsables de l’APR étaient tous au courant que Macky Sall ne voulait plus du candidat que l’APR, Benno et lui le chef en premier avaient choisi. Macky Sall savait que s’il reniait son candidat, il faisait perdre toute sa coalition. Et pourtant il l’a fait. Macky Sall a travaillé pour la défaite du candidat de Benno Bokk Yaakar. Il a préféré négocier avec Ousmane Sonko et offrir sur un plateau d’argent la victoire à Bassirou Diomaye Faye lors de l’élection présidentielle.

Comment un homme normal peut-il faire perdre son équipe délibérément ? Macky Sall ne voulait plus de Amadou Ba et cela a été confirmé par un des plus hauts responsables de Benno qui tout le monde sait qu’il ne fait pas dans la langue de bois. Selon Abdoulaye Seydou Sow : « Le Président n’a jamais fait qu’il lâchait Amadou Ba. Autant pour moi, il me l’a dit une seule fois. Un lundi, il m’a convoqué, m’a dit ce qu’il reprochait à Amadou et qu’il voudrait changer de candidat ».

Enfin, l’ancien ministre Seydou Sow dit tout haut ce que tout le monde pensait bas. On comprend maintenant les injures de certains ministres et DG à l’encontre de Amadou Ba. Comment Macky Sall peut-il sacrifier son propre camp parce qu’il reprochait quelque chose à Amadou Ba ? Macky Sall est un chef qui sacrifie toute sa garnison parce qu’il est fâché avec un seul élément. Il ne s’agit là que d’un geste de haute trahison, indigne de la part d’un homme de son rang.

Malgré cela, les membres de l’APR continuent de le servir comme si de rien n’était. Or, à l’heure qu’il est, Macky Sall après s’être paré de son costume d’Envoyé spécial des 4P (Pacte de Paris pour les peuples et la paix) devenant ainsi un employé d’Emmanuel Macron, devrait logiquement se retirer de la vie politique nationale. Mais, il est là, refuse de se retirer de la vie politique nationale pour faire ombrage aux acteurs de la vie politique nationale, y compris ceux de son propre camp.

Au vu des résultats sortis des urnes lors de l’élection présidentielle, tout le monde s’accorde à dire que c’est Amadou Ba qui enfile le manteau de principal chef de l’opposition. Au lieu d’appuyer et de réconforter Amadou Ba dans ce rôle de chef de l’opposition afin de donner les chances à l’APR de reconquérir le pouvoir, Macky Sall travaille pour l’affaiblir. Macky Sall ne fait que confirmer ce que son ancien conseiller spécial Oumar Sow ensuite Abdoulaye Saydou Sow ont courageusement avoué ouvertement.

Macky Sall, à travers ses actes, oblige Amadou Ba qui devait se comporter comme étant le véritable leader de l’opposition à l’heure actuelle, à se taire pour ne pas donner l’impression que dans le camp de BBY, c’est la désunion. Que cherche finalement Macky Sall ? C’est la question que nombre d’observateurs se posent. A l’heure actuelle, Macky Sall devrait plus s’occuper de son nouvel emploi que lui a offert Emmanuel Macron plutôt que de s’intéresser de la vie politique nationale.

Macky Sall a vraiment raté sa sortie du pouvoir alors que tout le monde l’attendait à avoir une autre posture. Tout ce qui l’intéresse à l’heure actuelle, c’est de porter le costume de chef de l’opposition afin d’éliminer Amadou Ba de la scène politique nationale.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn