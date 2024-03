Révélations sur les déclarations de Patrimoine : Les montres de luxe de Diomaye et le triplé d’Amadou Ba

Au Sénégal, on parle pour ne rien dire surtout quand on porte une toge de politicien. Et le politicien le plus idiot du Sénégal se nomme Bassirou Diomaye Faye. Quand on aspire à être Chef d’Etat, il faut bien peser les mots avant de les prononcer. Depuis que ce dernier a été élargi de prison après l’amnistie prononcée par Macky Sall, il ne dit que des bêtises. Après sa volonté de doter le Sénégal de sa propre monnaie et son intention de faire de Ziguinchor la capitale du Sénégal, Diomaye demande à Amadou Ba de faire sa déclaration de patrimoine…Révélations sur le triplé d’Amadou Ba et les montres de luxe de Diomaye.

C’est incroyable ! Comment Bassirou Diomaye Faye peut-il se mettre à sortir de telles inepties ? Quand on naît idiot, on le reste toute une vie. On peut être idiot et bon à l’école. Et c’est ce qu’est Bassirou Diomaye Faye. Regardez cette vidéo pour comprendre à quel point le gus est un véritable idiot.

En plus de son idiotie, il verse dans le populisme

Bassirou Diomaye Faye est cet homme qui voudrait transférer la capitale du Sénégal à Ziguinchor à quelques encablures de Bissau (moins de 110 km) et de Banjul (moins de 105 km). Il faut être un homme bête pour mettre sa capitale en danger. Il ne connaît rien de la géostratégie. C’est aussi ce même Bassirou Diomaye Faye qui veut doter le Sénégal de sa propre monnaie. Il a dû apprendre l’idiotisme à l’université. Mais bon, ne vous en faites, pas tout ceci confirme que l’ex parti Pastef a toujours versé vers le populisme.

Le comble arrive. Maintenant cet homme demande à Amadou Ba de faire sa déclaration de Patrimoine alors que lui-même n’en a jamais fait. Bassirou Diomaye Faye confirme encore qu’il est un populiste. Ce qu’il ignore c’est qu’Amadou Ba est le seul ministre du Sénégal qui, en 11 ans de gestion des affaires de l’Etat a fait le plus de déclarations de Patrimoine. Amadou Ba a-t-il besoin dans ces moments précis de campagne de faire à nouveau une autre déclaration de Patrimoine parce qu’un candidat qui ignore tout cherche à divertir.

Les trois déclarations de patrimoine d’Amadou Ba

En 12 ans de magistère, Macky Sall a fait 2 fois sa déclaration de Patrimoine. En 2012 lorsqu’il accède au pouvoir. Et en 2019 lorsqu’il rempile à la magistrature suprême. Diomaye Faye n’a jamais fait de déclaration de patrimoine. Il oublie que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Amadou Ba que Diomaye accuse a fait 3 fois sa déclaration de patrimoine en 11 ans auprès de Macky Sall. Il est celui qui a fait plus que tous les autres.

Le 2 septembre 2013, Amadou Ba devient ministre de l’Economie et des Finances. Il fait sa déclaration de Patrimoine avant de faire sa passation de service avec son prédécesseur Amadou Kane.

Le 5 avril 2019, Amadou Ba est nommé ministre des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, il procède pour la seconde fois à sa déclaration de patrimoine deux jours après avoir pris le flambeau des mains de son prédécesseur Sidiki Kaba.

Le 17 septembre 2022 Amadou Ba est nommé Premier ministre, poste vacant. Il fait sa déclaration de patrimoine avant de prendre service.

Diomaye l’idiot devrait se rapprocher de l’Office national de lutte contre la fraude et la Corruption (Ofnac) pour avoir des renseignements sur les déclarations de patrimoine au lieu de vouloir jeter l’opprobre sur ses adversaires politiques. Ce qui confirme à nouveau qu’on a en face de nous un candidat populiste. Et, il serait dangereux de lui confier le pouvoir. Libre à lui, de faire sa déclaration de patrimoine alors que la campagne électorale bat son plein, mais de grâce qu’il n’y implique pas les autres candidats qui ont d’autres chats à fouetter.

Car l’idiotie de Bassirou Diomaye Faye atteint son paroxysme. Il faut d’abord être élu pour enfin faire sa déclaration de patrimoine. En 2009, alors qu’il avait été élu maire de Dakar et pourtant la loi ne l’y obligeait pas, Khalifa Sall avait fait sa déclaration de patrimoine. Selon la loi, il faut être d’abord élu ou nommé à des postes pour faire sa déclaration de patrimoine.

Bassirou Diomaye Faye, le grand collecteur de montres de luxe

A ce stade, Bassirou Diomaye Faye veut faire sa déclaration de patrimoine. Libre à lui ! Mais, il ne peut obliger les autres candidats à faire comme lui. C’est un site algérien, algerie360.com qui dans un article publié le 14 mars dernier qui vend toute la mèche. Dans cet article dont le titre est intitulé : Bassirou Diomaye Faye, la surprenante collection de montres de luxe du candidat anti-système, algerie360.com fait des révélations.

Dès l’entame de son article, le site indique : « C’est la rançon de la gloire ! Propulsé sur le devant de la scène au pied levé pour compenser l’inéligibilité de son mentor Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye candidat à l’élection présidentielle sénégalaise du 24 mars, se retrouve pour la première fois sous le feu des projecteurs. Avec une question sur toutes les lèvres des Dakarois : comment cet inspecteur des impôts, candidat auto-proclamé anti-système et contre la corruption, a-t-il pu se constituer une telle collection de montres de luxe ».

Selon ce site, Bassirou Diomaye Faye est un amateur de montres de luxe. Et constate le site algérien, à chaque sortie publique, Bassirou Diomaye Faye arbore au poignet différentes montres plus grosses et plus brillantes les unes que les autres. « Des montres de prestige souvent serties d’or, dont les électeurs aimeraient connaître le prix ».

D’ailleurs, estime le journal : « Parmi les montres facilement identifiables, se trouve une imposante montre d’or et de titane que le candidat a arboré plusieurs fois sur des plateaux de télévision, mais également pour une séance photo avec Jeune Afrique. Une autre montre à aiguilles, tout en argent, est mise en avant sur des portraits de campagne ». Et de poursuivre : « Au moins deux autres montres d’allures beaucoup plus modernes sont également visibles sur des captures d’écran d’apparitions publiques du candidat ».

Contrairement à ce qu’il veut faire croire, Bassirou Diomaye Faye est un inspecteur des Impôts et Domaines est immensément riche au vu de toutes ces révélations. A l’occasion de sa Déclaration de patrimoine puisqu’il y insiste, il devra étaler toute son immense fortune qui lui permet de collectionner des montres de luxe. Des montres qui ne sont pas à la portée de n’importe qui.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn