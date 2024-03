Présidentielle 2024…la mauvaise campagne des candidats «fantômes» de Benno

On est à moins d’une semaine de l’élection présidentielle du 24 mars 2024. Les candidats entament le dernier virage avant l’affrontement final. À quelques jours de la date fatidique, des prétendants au trône ont réussi à se distinguer. Si certains font une excellente pcampagne, les dissidents de Benno Bokk Yakaar broient du npir. Ces leaders sont les moins visibles dans cette campagne. C’est à se demander s’ils ont réellement préparé cette campagne. Mahammed Boun Abdallah Dionne, Aly Ngouille et Mame Boye Dia sont les véritables fantômes de cette campagne.

Le choix de Amadou Ba comme candidat n’avait pas fait l’unanimité au sein de Benno Bokk Yakaar. Beaucoup de voix s’étaient levées pour contester le choix du président Macky Sall. Des dissidents avaient préféré tout bonnement candidater. Vu leur passé dans la mouvance présidentielle, beaucoup craignaient qu’ils causent des problèmes à l’ancien premier ministre. Mais il n’en est rien. Et il a fallu que la campagne électorale démarre pour que les sénégalais s’en aperçoivent. Le trio Boun Abdallah Dionne, Aly Ngouille et Mame Boye Diao est quasi inexistant.

Boun Abdallah Dionne, le premier ministre invisible

Ancien premier ministre, Mahammed Boun Abdallah Dionne avait tout pour être le principal adversaire de Amadou Ba. Homme d’État et grand commis, il a le profil idéal pour succéder à son ancien mentor. Malheureusement, celui qu’on surnommait «Baye Fall Macky Sall» n’est pas trop percutant dans cette campagne. Ce n’est pas parce que Boun Abdallah Dionne ne fait pas le poids. Loin de là, il dépasse de loin le tandem Ousmane Sonko-Bassirou Diomaye Faye. Cinq années à la primature, il a les mêmes qualités que l’actuel candidat de Benno Bokk Yakaar.

Mais Mahammed Boun Abdallah Dionne a commis une grosse erreur de casting. Son directoire de campagne pose un grand problème. Ces personnes étant dépassées par le temps court de la campagne se croient dans une élection municipale. Depuis le début de la campagne, la coalition Dionne 2024 n’a pas posé un acte significatif. Les rares sorties de l’ancien premier ministre, hors de Dakar, ne drainent pas du monde. La véritable mobilisation des dionnistes a eu lieu à Kaolack. Sinon ce sont des caravanes à n’en pas finir dans la capitale sénégalaise. Comme si le pays se limitait à Dakar.

Pourtant ce directoire de campagne est riche d’un ancien ministre et d’un professeur constitutionnaliste. Mais ça coince toujours au sein de cette coalition. Même dans la presse, l’ancien PM ne fait la une. Boun Abdallah Dionne a quelques petits jours pour booster ses hommes s’il veut rattraper les autres candidats sérieux. Une situation dans laquelle se trouve un autre dissident de Benno. Il s’agit de Aly Ngouille Ndiaye qui s’est lancé dans une campagne électorale virtuelle. Une très mauvaise communication face à des candidats de la trempe de Amadou Ba et le tandem Sonko-Diomaye.

Aly Ngouille Ndiaye, du «Diisso» pour convaincre

L’ancien premier ministre compte sur internet pour se rapprocher des électeurs. Dans des séries de vidéos, le candidat de la CAN 2024 (Coalition Aly Ngouille 2024) répond sans réserve aux questions des internautes sur son projet d’un Sénégal nouveau. Si cette stratégie fonctionne avec le Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et Fraternité (PASTEF). Tel n’est pas le cas pour l’ancien ministre de l’Intérieur. Cette série de questions réponses est loin d’avoir l’audience qu’il faut alors qu’elle est reprise par certains médias. Un véritable frein à son opération de communication.

Sur le terrain, la CAN 2024 (Coalition Aly Ngouille 2024) ne fait pas grand foule. Les sorties de Aly Ngouille Ndiaye ne sont pas comme celle de Amadou Ba ou le tandem Sonko-Diomaye. Pour un ancien membre de Benno, il a perdu la notion de mobilisation. Même dans son Djolof natal, El Malick Ndiaye de Pastef lui cause souvent des problèmes. Contrairement à Boun Abdallah Dionne, Aly Ngouille Ndiaye comble son invisibilité par des sorties quotidiennes dans la presse. Le seul miraculé du trio est sans doute Mame Boye Diao.

Mame Boye Diao, le rescapé

Le candidat Mame Boye Diao semble avoir plus de chance que ses anciens camarades de coalition. Même s’il n’atteint pas le niveau de Amadou Ba, l’ancien directeur de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) est en train de se faire un nom. Grâce à une partie de la presse, le maire de Kolda peut vendre son image aux sénégalais. La semaine dernière, il a même fait la UNE d’un quotidien de la place. Une bonne publicité pour ce prétendant au trône. Malheureusement pour lui, on est dans une présidentielle. Et non dans une élection pour être maire.

Tout comme les deux autres dissidents, Mame Boye Diao ne fait pas foule. Même à Kolda, il n’est plus prophète chez lui. Le jeune Doura Baldé lui fait beaucoup d’ombres. L’actuel directeur général de la LONASE a réussi une mobilisation exceptionnelle lors de la visite de Amadou Ba. Pendant ce temps, l’ancien DG de la CDC cherche encore ses marques. Ce qui prouve que ces dissidents de Benno auraient mieux fait de rester dans leur coalition. Mais la question à se poser, c’est comment vont-ils rattraper leur retard ?

