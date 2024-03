Diomaye un mauvais communicant…Regardez sa grosse « bêtise »

Bassirou Diomaye Faye est officiellement devenu le candidat de la coalition «Diomaye président». Récemment élargi de prison, Ousmane Sonko a expliqué pourquoi il a fait de son numéro 2 son successeur. Mais le nouveau boss du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) ne vaut pas mieux que son mentor. Il multiplie les bourdes en communication. S’il suit cette voie, il peut être sûr de finir comme le maire de Ziguinchor.

Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko n’ont pas chômé depuis leur sortie de prison. Ces deux membres de Pastef ont entamé une série de tournées pour rattraper le le temps perdu. Mais ce parti a un vilain défaut. Les personnes qui le composent ont tendance à suivre la mauvaise voie. Elles tiennent des discours qui sont souvent loin de la vérité. Des discours populistes qui sont devenus une grosse menace pour la stabilité du pays. A Ziguinchor ce samedi, BDF n’aurait rien trouvé d’autre que de dire qu’il compte déplacer la capitale de Dakar à Ziguinchor.

«Ceux qui viennent de Dakar ou d’une autre région du Sénégal et qui se rendent au fin fond de la Casamance, doivent dire que c’est la Casamance qui devrait être la capitale du Sénégal, Capitale économique, capitale culturelle, car aucune autre région n’a une potentialité que la Casamance n’a pas», a-t-il déclaré en wolof. Des propos qui font grand bruit sur les réseaux. Beaucoup soupçonnent le prétendant au trône de vouloir transférer la capitale dans la zone Sud. Ce qui serait une véritable erreur digne d’un novice politique comme lui.

Diomaye est à l’image de Sonko. Le maire de Ziguinchor fait partie des leaders qui ont le plus théorisé les discours régionalistes. Des écarts de langage qui ont failli brûler ce pays. Depuis quelque temps, on assiste à une dualité entre le Nord et le Sud. Certains accusaient même le président Macky Sall de vouloir isoler la Casamance. Tout cela parce que des leaders politiques ont joué aux petits guerriers. Une voie dangereuse que Bassirou Diomaye Faye est en train de prendre. Cette grosse bourde, le novice de Pastef pouvait s’en passer. S’il est élu, il sera le Président d’une République. Et non un petit pantin qui suit les bêtises de son leader.

Pour un leader qui prône une rupture, Bassirou Diomaye Faye ne fait pas mieux que les politiciens du «système». Il n’est même pas encore Président, le voilà qui fait des promesses qu’il ne tiendra jamais. Tenter de prendre le pouvoir par le mensonge est la plus mauvaise chose qu’un candidat puisse faire. Tout ce qu’un candidat dira, sera pris au mot. Ousmane Sonko et son jeune poulain s’en rendront compte s’ils prennent le pouvoir. Une seule erreur et ils diront bye-bye au pouvoir. Les jeunes ne leur pardonneront rien. Ils ont fait beaucoup de sacrifices pour le «projet».

Sa sortie de ce vendredi était riche en erreur de communication. Quand lui et Ousmane Sonko, connus pour leurs discours véridiques, s’attardent sur des débats de personne, c’est parce qu’ils ont commencé à se perdre. Faire de Amadou Ba un ennemi est une grosse erreur qui ne fera que renforcer le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar. Le fardeau présidentiel est très lourd pour un candidat qui ne peut même pas gagner une simple élection locale.

Bassirou Diomaye doit encore faire ses preuves. Le numéro 2 de Sonko devra arrêter le discours populiste s’il veut réussir. Pour cela le candidat de la coalition Diomaye président doit se départir de son mentor. Le maire se Ziguinchor est une erreur ambulante de la communication. Qui veut arriver au sommet doit éviter de suivre la voie tracée par le PROS (Président Ousmane Sonko).

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru