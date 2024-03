La voix d’Amadou Ba dans l’audio : L’expertise qui éventre le complot et le montage

Le Parti Démocratique Sénégalais (PDS) et l’Alliance Pour la République (APR) ont bouleversé un processus électoral en prétextant une corruption entre un le candidat de la majorité présidentielle, Amadou Ba, et deux juges du Conseil Constitutionnel. Le Président y a cru au point de vouer aux gémonies son candidat dans un premier temps. Le candidat était insulté par les ministres et les DG qui voyaient en lui un « traître » qui a planté un couteau dans le dos de son bienfaiteur, Macky Sall. Ces détracteurs ont même fait fuiter un audio qui mettrait en cause Amadou Ba et les 2 juges. Un audio qui mettra en exergue le complot ourdi contre le candidat de Benno.

Le candidat de la majorité présidentielle, Amadou Ba a été accusé par Karim Wade d’avoir corrompu deux juges du Conseil Constitutionnel. Malgré l’audio de la responsable politique du PDS, Woré Sarr disant qu’il fallait accuser n’importe qui dans l’unique but de reporter la présidentielle pour que Karim Wade puisse participer à l’élection, l’APR voulait éliminer Amadou Ba de la présidentielle en lui faisant endosser cette corruption.

Tout au début de la campagne, Amadou Ba n’était point soutenu ni par son parti ni par sa coalition. Mais xibaaru qui a essayé d’en savoir un peu plus sur cette affaire, a fouillé sur les sites spécialisés dans NTIC. Et l’expertise d’un site spécialisé a retenu notre attention sur cette affaire.

Voici la preuve du montage par l’Intelligence Artificielle (IA)

La capacité de l’IA à reproduire fidèlement n’importe quelle voix à partir d’un échantillon vocal est à la fois impressionnante et inquiétante. Cette technologie permet de créer des enregistrements vocaux falsifiés indiscernables de la voix originale, ouvrant ainsi la porte à des manipulations et des usurpations d’identité audio.

Au Sénégal, cette menace devient de plus en plus tangible, avec des cas signalés d’attaques contre des personnalités politiques, religieuses et culturelles basées sur des enregistrements vocaux falsifiés.

Prenons l’affaire récente impliquant l’ancien Premier Ministre AMADOU BA et des membres du Conseil Constitutionnel. Des enregistrements audios circulant sur les réseaux sociaux ont donné l’impression que le candidat aurait tenté de corrompre des juges. Cependant, une analyse approfondie a révélé que ces enregistrements étaient des faux créés à l’aide de techniques d’IA sophistiquées, telles que le Deepfake.

Le discours supposé de Karim Wade, où l’IA aurait été utilisée pour créer l’illusion qu’il prononçait un discours en direct. (Source SNL)

Amadou Ba est victime d’une intelligence artificielle (IA). Et ces ennemis ont eu recours à cette technologie de l’usurpation et de l’imposture pour vouloir l’écarter de la course à la présidentielle. Une méthode déloyale et franchement honteuse. Tout ceci parce qu’on voulait écarter Amadou Ba de la course à l’élection présidentielle. Et dire que la manœuvre était presque sur le point de passer. On a voulu humilier Amadou Ba tout simplement pour saboter sa candidature.

Dire que ce sont toujours les détracteurs d’Amadou Ba qui sont sortis pour faire répandre la rumeur qu’il était convoqué et les deux membres du Conseil constitutionnel cités dans l’affaire de corruption devant l’OFNAC. C’est dire à quel point, les détracteurs d’Amadou Ba font tout pour avoir sa peau. De tous les candidats à la présidentielle Amadou Ba est celui dont le nom est plus que Sali par des individus de son propre camp en alliance avec le PDS.

Des individus qui avaient même réussi à tromper le Chef de l’Etat en voulant faire reporter l’élection présidentielle au 15 décembre tout ceci pour avoir le temps de se débarrasser d’Amadou Ba. Leur plan ayant échoué, ils se lancent dans une entreprise de déstabilisation d’Amadou Ba en répandant des mensonges sur lui, annonçant que Macky Sall lui avait retiré sa confiance.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn