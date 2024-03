On frappe à sa porte…Il ouvre et meurt

On frappe à sa porte, il ouvre et tombe sur un inconnu qui le tue de 41 coups de couteau et l’égorge.

Joevin Arnould, 28 ans, a comparu devant la cour d’assises du Var pour le meurtre de Samy Patriarche, 27 ans.

Les faits se sont déroulés le 3 février 2021 à Mons, dans le Var.

Ce jour-là, l’accusé a quitté le gîte où il vivait temporairement avec son père pour aller passer du temps dans une caravane, sur un terrain appartenant à celui-ci.

C’est là que sa colère liée à sa situation – sans emploi, sans amis, sans perspectives – s’est muée en une forme de rage.

Il a sorti son couteau et a frappé à la porte de la première maison où il avait vu de la lumière.

Quand Samy Patriarche a ouvert, le visiteur s’est rué sur lui et lui a asséné 41 coups de couteau avant de l’égorger.

La compagne de la victime a pu s’échapper par une fenêtre et prévenir les secours. Des traces de sang ont conduit les enquêteurs sur la piste du suspect, interpellé une semaine plus tard après s’être caché en campant dans les bois.

Samy Patriarche était un jeune ingénieur « gentil, généreux, avenant, souriant, plein de joie de vivre » a décrit l’avocate générale Inès Papin.

Isolé et renfermé depuis l’enfance, attiré par l’occultisme, le satanisme et les auto-mutilations mais végétarien et ne supportant pas la vue du sang, l’accusé a été condamné vendredi à 30 ans de prison avec une peine de sûreté de 20 ans.

