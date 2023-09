Affaire des audios : Comment la bonne a vendu Awa Baba Thiam

Awa Baba Thiam doit implorer ciel et terre pour que le procureur ne décide pas de la traduire en justice. Déférée ce mercredi, elle a été libérée en attendant ce que le parquet va réserver à son dossier. Mais le moins que l’on puisse dire est que si Awa Baba Thiam est dans de sales draps, c’est sa domestique qui l’a vendue devant les enquêteurs.

Selon Actusen, tout a commencé quand Sala Sow a reçu des messages sur son téléphone, via un numéro anonyme, sur fond de dénigrement et de menaces de mort, à travers notamment la divulgation de ses images pour le moins intimes. L’épouse de Elimane Lam a alors porté plainte contre X à la Sûreté urbaine. Les enquêteurs ont réussi dans la foulée à identifier l’émettrice des messages incriminés. De son nom, S. Kama, élève de son état -elle est mineure-, et domestique de Awa Baba Thiam.

Convoquée à la Sûreté urbaine, mardi, elle a confié qu’elle avait prêté son téléphone à sa patronne qui aurait envoyé les messages en question à Sala Sow. C’est ainsi que Awa Baba Thiam a, à son tour, été convoquée par les enquêteurs ce mercredi avant d’être déférée chez le procureur vers les coups de 18 heures même si elle a balayé d’un revers de main les faits qui lui sont reprochés : divulgation de données à caractère personnel, menaces de mort, dénonciation calomnieuse et injure publique.]

Cuisinée dans le bureau du procureur, elle a aussi nié les faits. Elle sera envoyée à la Cave toutefois. A sa grande surprise, elle aura l’autorisation de sortir. Même si elle est suspendue à l’avis du parquet qui statuera sur l’affaire sous peu.

Dire qu’en même temps, un dossier contre Sala Sow dort dans le bureau du procureur, pour diffamation et injure publique dans l’affaire des audio fuités contre la personne de Awa Baba Thiam. L’affaire opposant les deux ex-confidentes prend une autre tournure avec le déferrement de Awa Baba Thiam alors qu’une médiation était en cours pour sauver leur relation qui date de plus 40 ans.

Pour rappel, depuis le mariage entre Khadija et Alioune Seck, fils de Thione Balago, rien ne va plus entre Awa Baba Thiam et son amie Sala Sow, qui était désignée la marraine de la jeune mariée, avant de constater qu’elle devait supporter la seconde marraine de Khadija. Avant qu’elles n’entrent en conflit.