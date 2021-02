Dossier Ressources naturelles : Tel vaccin, tel parrain.

Monsieur Kadialy Gassama, illustre membre de la grande famille Karamba Touba Diaby Gassama, non moins intellectuel du Parti socialiste, devenu Porte-parole anti Tekki de BBY, a cru bon de me rappeler mon devoir d’humanité face à la pandémie. Sans doute, ce virus est mondial. Mais je constate qu’il n’y a pas un gouvernement mondial pour s’occuper des problèmes globaux. Il y a des territoires et des Etats. Je défends les intérêts des populations du Sénégal et de sa Diaspora.

Tous les pays Africains présentent le même profil épidémiologique, aux densités de population près. L’Afrique, je m’en désole, n’a pas produit de vaccin. Ce sont les Etats de la frontière technologique qui ont produit des vaccins : Etat Unis, Chine, Allemagne, Royaume Unis et Russie ; la Turquie annonce son vaccin pour fin avril 2021.

Dans ces circonstances, une analyse scientifique sur la qualité des vaccins, et économique sur les coûts et les effets induits devrait amener les Etats Africains à choisir les mêmes vaccins. Le constat est là, le Maroc et l’Egypte ont choisi la Chine, l’Algérie, la Russie, le Nigeria Pfizer. L’OMS qui n’est pas un gouvernement mondial propose un programme Covacs avec des conditionnalités. C’est dire qu’alors, seuls les enjeux géostratégiques et la corruption expliquent les choix divergents des Etats Africains. Les parrains se frottent les mains.

Le Sénégal n’a que 69 lits pour les cas graves dont 43 à Dakar. Le Rwanda a 600 lits et vient de construire un hôpital de 200 lits en huit mois. Le nombre de décès est lié au nombre de cas graves. Par conséquent, si Macky Sall avait construit 150 lits, le Sénégal aurait eu moins de 200 décès aujourd’hui. C’est pourquoi, je soutiens qu’Abdoulaye Diouf Sarr qui a défendu à l’Assemblée nationale que l’indicateur le plus important pour lui est le nombre de cas graves a échoué. Il n’a aucune crédibilité pour nous parler de vaccins.

Évidemment, ceci peut déranger Monsieur Gassama, à la recherche d’un parrain pour se faire inviter au banquet de l’universel. A Tekki, nous restons droits dans nos bottes, entre autres avec la science et la patrie.

MAMADOU LAMINE DIALLO

QUESTEKKI236