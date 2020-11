Abdoulaye DIOUF SARR à l’Assemblée Nationale, sans les malades mentaux. (Ansoumana DIONE)

Ce dimanche 29 novembre 2020, Monsieur Abdoulaye DIOUF SARR sera à l’Assemblée Nationale, pour le vote du budget du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale. Seulement, il fera face aux députés, avec un document excluant la prise en charge des malades mentaux errants, ce phénomène que regrette tout le peuple sénégalais. C’est moi, Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM) et Conseiller à la Direction Générale de l’Action Sociale, qui donne cette information à quiconque voudrait l’entendre, les députés, en particulier.

En vérité, le Ministre Abdoulaye DIOUF SARR s’oppose à la prise en charge des malades mentaux errants, l’Hôpital psychiatrique de Thiaroye n’étant pas habilité à cela. Pour rappel, la Direction Générale de l’Action Sociale lui avait transmis, en avril 2020, une note technique, signée par le Docteur Arame TOP SENE, pour la restitution du Siège de l’ASSAMM à Kaolack. Ce, pour permettre à cette Association d’assurer leur prise en charge, avec l’accompagnement du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale, entre autres. Malheureusement, le Ministre Abdoulaye DIOUF SARR n’a voulu donner aucune suite à ce document.

Rufisque, le 28 novembre 2020,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)