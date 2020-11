Le FPDR France sonne la mobilisation générale pour soutenir Teliko !

Les attaques contre la justice sénégalaise s’intensifient au moment où de nombreux délinquants du régime (M’Baye Prodac, Aliou Sall Pétrotim et Cheikh Oumar Coud, le député faussaire Seydina Fall alias Bougazéli, Cheikh port Kanté, etc.…) sont impliqués dans d’énormes scandales financiers portant sur des montants qui se chiffrent en milliards de F CFA. Des personnalités et malfrats du régime qui devraient à cette heure croupir en prison, ont réussi à échapper aux mailles de la justice, grâce à un trafic d’influence et un jeu malsain d’entrave aux investigations par le biais de réseaux dans les plus hautes institutions, et avec la complicité de certains hauts magistrats véreux, et corrompus jusqu’à la moelle des os.

Il ne faut pas se tromper de combat : le juge Teliko n’a commis aucune faute. Le FPDR France dénonce avec la plus grande vigueur sa traduction devant ses pairs pour des motifs fallacieux et assimile la procédure disciplinaire à son encontre comme une manœuvre de diversion pour étouffer tous les scandales et crimes économiques du régime de Macky Sall.

Face au funeste projet d’asservissement de la justice sénégalaise par Macky Sall et son incompétent ministre de la justice Malick Sall, et aux ignobles tentatives de musellement du président de l’union des magistrats du Sénégal, le FPDR France sonne la mobilisation générale de tous les segments de la population : partis politiques, étudiants, travailleurs, syndicats et acteurs de la justice : greffiers, avocats, magistrats, huissiers, notaires.

Le FPDR France demande que tous les citoyens sénégalais épris de justice se joignent au combat du juge Teliko, et lui témoignent un soutien indéfectible et une solidarité sans faille par leur présence massive devant la cour suprême, le lundi 30 novembre 2020 à 10 H.

M.Sidy FALL Fait à Paris, le 29 novembre 2020

Coordonnateur du FPDR France