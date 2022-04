Diouf Sarr va passer au peigne fin les écoles de formations de santé

L’affaire Astou Sokhna a remis en cause la qualité de formation au niveau des écoles de santé. Profitant de la 9e édition du gouvernement face à la presse, nous avons interpellé le ministre de la santé et de l’action sociale sur la question de ces écoles qui poussent comme des champignons à travers le pays. Selon Abdoulaye Diouf Sarr, il a reçu des instructions claires, en concert avec son collègue de l’Enseignement supérieur pour passer au peigne fin ces écoles. « Pour ce qui est des écoles de formation sanitaires, effectivement nous avons reçu des instructions moi et mon collègue ministre de l’Enseignement supérieur pour que nous puissions passer au peigne fin ses établissements de santé », a déclaré Diouf Sarr qu’ils seront accompagné, dans cette tâche par l’Autorité nationale d’Assurance Qualité de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (Anaq-sup)

« Oui L’Anaq-sup va nous accompagner dans ce processus systématique de vérification de la qualité parce qu’au-delà de l’exercice du métier, sur le théâtre de la prestation de service, il y a beaucoup d’autres choses qu’il faut, de notre point de vue, formater en amont », selon lui.

Revenant sur la prise en charge des cas d’urgence, Abdoulaye Diouf Sarr déclare que d’énormes évolutions ont été faites dans ce domaine. Mais le ministre reconnaît que c’est une question délicate. « On ne peut pas quand on arrive dans une situation d’urgence s’entendre dire non il faut aller dans une autre structure sanitaire. ça, ce n’est pas possible. Une urgence on la traite pendant que le cas est là », précise le ministre.

Aliou Ngom