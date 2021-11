Diouloulou : L’Inspecteur Yaya Diatta candidat de BBY donne des orientations

Pour les locales de 2022 dans la commune de Diouloulou (Bignona), il y avait 6 candidats sur la ligne de départ pour le compte de Benno Bokk Yaakaar. Après médiation locale, un des candidats a désisté. N’ayant pas obtenu de consensus, les noms des cinq candidats ont été envoyés pour arbitrage par le Président Macky Sall. Finalement, c’est le nom de l’inspecteur de l’éducation, maire sortant Yaya Diatta qui a été retenu. Un choix qui rend fier Yaya Diatta qui a exprimé sa reconnaissance au Président de la République pour cette confiance qu’il ne compte pas décevoir.

Ceci étant, le travail doit alors commencer dans cette collectivité territoriale stratégique, l’objectif est d’abord, de donner la victoire au chef de l’Etat. Pour cela, il faut une stratégie dans la combativité mais aussi et surtout dans l’unité. C’est pour cette raison que le Maire de Diouloulou a appelé, d’abord, les candidats non retenus et ensuite tous les responsables de la grande majorité présidentielle à se joindre à lui pour une victoire au soir du 23 Janvier 2022.

Sur le choix porté sur sa personne, Yaya Diatta, ancien directeur du projet des volontaires de l’éducation, estime que le chef de l’Etat connaît bien à qui il a confié cette mission de conduire les destinées de la coalition. Après avoir beaucoup contribué au développement de l’éducation notamment à la fin des années 90, Yaya Diatta s’est beaucoup investi dans la recherche de la paix en Casamance. Un homme de développement qui connaît les réalités locales pour avoir contribuer grandement au développement de Diouloulou notamment avec l’association pour le développement de Diouloulou (ADD) qu’il a dirigée pendant presque 10 ans.

A son actif, l’ADD a réalisé beaucoup de choses dans le domaine de la santé, de l’éducation, du social entre autres, pour dire que l’homme était déjà dans le développement de Diouloulou avant de devenir maire il y a quelques mois suite au rappel à Dieu du regretté maire Malang Thiam. Pour son mandat à venir, Yaya Diatta compte s’appuyer sur toutes les forces vives de Diouloulou pour définir ensemble les axes de développement de leur localité en apportant, bien-sûr, toute son expérience et ses relations pour mettre en œuvre la volonté des populations de Diouloulou.

Cependant, tout sera fait en sur la base du référentiel en matière de développement impulsé par le Président de la République qui est le plan Sénégal émergent. Il ne s’agira pas pour Yaya Diatta de réinventer la roue mais d’être cohérent, réaliste mais déterminé pour faire de Diouloulou une commune où chaque citoyen trouvera son compte quel que soit le domaine dans lequel il évolue. Il compte surtout redonner confiance à tout le monde notamment les jeunes et les encourager à retourner vers la terre pour ceux qui n’ont pas d’autres emplois parce que la municipalité compte bien les accompagner et les encadrer dans ce domaine avec la mise en place de matériel agricole (tracteur, motoculteur…) mais aussi un soutien technique.

La vision dans ce secteur est d’apporter une réponse à l’envie persistante de beaucoup de jeunes de quitter leurs localités pour migrer dans les grandes villes ou vers l’Europe avec tous les risques que cela peut engendrer. Pour montrer que ce secteur lui tient beaucoup à cœur, le maire Yaya Diatta a lancé cette année le slogan retour à la terre qui a permis à beaucoup de gens, les femmes notamment à reprendre le chemin des champs et des vallées rizicoles après plusieurs années sans activité agricole. Ainsi, plus de 20 hectares toutes spéculations confondues ont été cultivés, une expérience qui redonne goût et confiance au retour à la terre prôné et soutenu par le maire. Il s’agira donc pour Yaya Diatta de maintenir cette dynamique pour contribuer à l’atteinte des résultats du PSE en matière d’autosuffisance alimentaire notamment en riz. Il en sera ainsi dans tous les domaines.

En moins d’un an de magistère, ce n’est pas seulement dans le domaine de l’agriculture que Yaya Diatta a fait des prouesses. En effet durant ces quelques mois d’exercice beaucoup d’acteurs ont vu leurs conditions de travail s’améliorer. C’est le cas des femmes du marché qui ont maintenant un cadre approprié pour exercer leurs activités, les acteurs de la gare routière ont également vu leur cadre s’améliorer. Depuis toujours, une ville comme Diouloulou ne disposait pas d’abattoir pour la viande de consommation, maintenant c’est fait durant cette courte période de règne de Yaya Diatta entre autres choses qui ont été faite en un lapse de temps en plus du financement déjà bouclé pour la construction de la case des tout-petits toujours en abris provisoire et que la pose de la première pierre se fait cette semaine.