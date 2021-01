Diourbel bilan 2020 : 45,3 KG de chanvre indien saisis…77 personnes interpellés

La brigade régionale des stupéfiants de Diourbel (centre) a déclaré mardi avoir saisi 45,3 kilos de chanvre indien et interpellé 77 personnes, dont deux femmes et trois mineurs, au cours de l’année 2020.

« Les éléments de la BRS de Diourbel ont saisi 45,3 kilos (…) sur 77 personnes dont deux femmes et trois mineurs », indique un communiqué reçu à l’APS.

Le chanvre saisi est de « la variété verte ». « Ce résultat est le fruit des recherches, de la surveillance et des interpellations menées sur l’étendue de la région de Diourbel » au cours de l’année, ajoute la même source.

APS