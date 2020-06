Diourbel : Mme Fatou Diané étale ses actions jusqu’à l’hôpital Heinrich Lubké

Après une tournée régionale qui l’a mené à Bambey, Mbacké, Touba et Diourbel pour la distribution de masques pour les femmes, Mme Gueye Fatou Diané est retournée vers les structures sanitaires. Ainsi, l’hôpital Heinrich Lubké, le district sanitaire et les 10 centres de santé de Diourbel ont reçu la délégation de la Coordination « Une femme-un masque » pilotée au niveau régional par Mme Gueye Fatou Diane qui a offert à ce jour 3800 masques chirurgicaux et 50 visières au personnel médical pour apporter son soutien suite aux cas de décès et aux infirmiers contaminés dans le département.