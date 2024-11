Diourbel : Pastef dépose une plainte contre Anta Babacar Ngom

Le parti Pastef a déposé une plainte le 7 novembre 2024 contre Anta Babacar Ngom et des individus non identifiés, suite à des actes qu’ils considèrent comme des tentatives de perturber leur campagne électorale en vue des législatives de 2024 à Diourbel.

La plainte, déposée par Me Aby Nar Ndiaye, porte sur plusieurs accusations, notamment la destruction de biens appartenant à d’autres, les coups et blessures volontaires, ainsi que des violences et voies de faits. Les accusations, selon Senego, visent spécifiquement Anta Babacar Ngom, ainsi que des personnes dont l’identité n’a pas été révélée.

Cette action judiciaire intervient dans un contexte politique de plus en plus tendu à Diourbel, où les partis et leurs partisans se livrent une bataille acharnée à l’approche des élections. Les membres du PASTEF affirment que ces événements ont pour but de déstabiliser leur mouvement et d’entraver leurs activités politiques dans la région.