Diphtérie au Sénégal : 34 cas confirmés et six décès enregistrés dans cinq régions

Le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique alerte sur la situation de la diphtérie au Sénégal. Depuis la confirmation du premier cas, le 1er août 2026, 34 cas confirmés, dont six décès, ont été recensés dans huit districts sanitaires relevant de cinq régions du pays.

La situation épidémiologique de la diphtérie continue de faire l’objet d’une surveillance renforcée au Sénégal. Dans un communiqué publié le 4 septembre 2026, le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique fait état de 34 cas confirmés de diphtérie, dont six décès, enregistrés depuis la détection du premier cas le 1er août dernier.

Selon les données communiquées par le ministère, la région de Kédougou concentre le plus grand nombre de cas avec 23 personnes atteintes. Dakar arrive en deuxième position avec cinq cas, suivie de Thiès avec trois cas. Louga, Diourbel et Kaolack comptent chacune un cas confirmé.

Au total, ces cas ont été recensés dans huit districts sanitaires relevant de cinq régions. Face à cette situation, les autorités sanitaires indiquent avoir renforcé les mesures de riposte en collaboration avec les autorités administratives et territoriales ainsi que leurs différents partenaires.

La prise en charge des personnes affectées figure parmi les principales mesures mises en œuvre. Le ministère assure également une investigation systématique autour des cas, ainsi que l’identification et le suivi des personnes ayant été en contact avec les malades, afin de limiter les risques de propagation de la maladie.

La surveillance épidémiologique a par ailleurs été renforcée. Les autorités sanitaires ont lancé une campagne de vaccination de rattrapage destinée aux enfants non vaccinés ou insuffisamment vaccinés, tout en intensifiant les actions de sensibilisation auprès des populations.

Le ministère rappelle que la diphtérie est une maladie infectieuse et contagieuse pouvant présenter un potentiel épidémique, mais qu’elle peut être évitée grâce à la vaccination. Elle peut notamment se manifester par des maux de gorge, de la fièvre, des difficultés à avaler, un enrouement, un gonflement du cou ou encore l’apparition de membranes grisâtres dans la gorge, parfois accompagnées de difficultés respiratoires.

Dans ce contexte, le ministère de la Santé invite les parents à vérifier le statut vaccinal de leurs enfants et à compléter, si nécessaire, les doses manquantes conformément au calendrier du Programme élargi de vaccination (PEV). Il recommande également de consulter rapidement la structure de santé la plus proche dès l’apparition des premiers signes et déconseille toute automédication.

Les autorités sanitaires appellent enfin les populations à la vigilance et au strict respect des recommandations sanitaires. « La vaccination protège. La consultation précoce peut sauver des vies », rappelle le ministère, alors que la surveillance de la diphtérie se poursuit sur l’ensemble du territoire national.