Inondations au centre de santé Philippe Maguilen Senghor : Le ministre de la Santé mise sur une solution durable

Le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique s’est rendu, mercredi 14 octobre 2026, à 8 heures, au centre de santé Philippe Maguilen Senghor, touché par des inondations quelques jours auparavant. Cette visite avait pour objectif d’évaluer la situation et de recueillir les éléments nécessaires à l’élaboration d’une solution durable.

Accompagné du sous-préfet des Almadies, du maire de la commune de Yoff, du directeur régional de la santé de Dakar, du médecin-chef de district et des services techniques de son ministère, le ministre a effectué une visite guidée des locaux et des espaces extérieurs de la structure sanitaire, jusqu’au marché voisin.

Au cours de cette visite, il a pu constater la reprise progressive des activités du centre de santé ainsi que les dégâts matériels causés par les inondations.

Le ministre a insisté sur la nécessité d’apporter une réponse globale et durable à cette situation. L’approche envisagée devra prendre en compte non seulement le centre de santé, mais également les habitations environnantes et l’ensemble de la zone concernée.

L’objectif est de prévenir de nouvelles inondations et de préserver la continuité des soins au bénéfice des populations.