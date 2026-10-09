Santé : Bassirou Diomaye Faye reçoit l’Ordre des médecins du Sénégal

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu, ce vendredi 9 octobre 2026, une délégation de l’Ordre des médecins du Sénégal, conduite par son président, le Dr Jean François Diène.

Au cours de cette audience, le chef de l’État a échangé avec les représentants de la profession médicale sur les difficultés rencontrées par les acteurs du système de santé et les solutions envisageables pour améliorer la prise en charge des populations.

Garantir à chaque Sénégalais un accès digne et équitable aux soins figure parmi les priorités du président de la République. Dans cette perspective, il a souhaité recueillir les préoccupations des professionnels de santé ainsi que leurs propositions.

La délégation de l’Ordre des médecins a notamment présenté des pistes visant à étendre l’offre de soins à l’ensemble du territoire national. Elle a également plaidé pour la mise en place d’un statut des médecins répondant à leurs attentes et permettant de garantir la continuité du service dans les structures hospitalières.

À travers cette rencontre, Bassirou Diomaye Faye poursuit sa démarche de dialogue et de concertation avec les acteurs du secteur, dans l’objectif de contribuer à la construction d’un système de santé plus solide, au service des populations.