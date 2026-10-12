Diphtérie au Sénégal : 301 cas confirmés et 12 décès recensés dans 13 régions

Le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique a publié, ce lundi 12 octobre 2026, un nouveau point sur la propagation de la diphtérie au Sénégal. Selon les données épidémiologiques arrêtées au 11 octobre, le pays compte 301 cas confirmés répartis dans 55 districts sanitaires de 13 régions. Le bilan humain s’élève désormais à 12 décès, soit un décès supplémentaire depuis le précédent communiqué officiel.

La région de Dakar totalise 43 cas, principalement dans les districts de Guédiawaye, avec 11 cas, Keur Massar (8) et Mbao (6). D’autres cas sont signalés dans les districts de Dakar-Nord, Dakar-Ouest, Pikine, Sangalkam, Diamniadio, Dakar-Centre, Yeumbeul, Dakar-Sud et Rufisque.

Dans la région de Diourbel, 40 cas ont été recensés, dont 33 dans le district de Touba. Les autres cas concernent notamment Mbacké, Diourbel et Bambey. Kaolack enregistre 36 cas, principalement à Ndoffane (18) et Nioro du Rip (12).

Les régions de Kédougou et de Louga comptent chacune 35 cas. À Kédougou, le district du même nom totalise 25 cas, tandis que Darou-Mousty en recense 21 dans la région de Louga. Matam compte 25 cas, dont 15 dans le district de Matam. À Thiès, 24 cas sont enregistrés, avec une concentration à Mbour, qui en compte 12.

La région de Tambacounda totalise 22 cas, dont 8 dans le district de Bakel. Les chiffres communiqués font également état de 14 cas à Ziguinchor, 9 à Kolda, 8 à Saint-Louis, ainsi que 5 cas chacun à Fatick et à Kaffrine.

Face à cette situation, les autorités sanitaires rappellent que la diphtérie est une maladie infectieuse et contagieuse, mais évitable grâce à la vaccination. Les principaux symptômes comprennent des maux de gorge, de la fièvre, des difficultés à avaler, un enrouement, un gonflement du cou ou l’apparition de membranes grisâtres dans la gorge. Des difficultés respiratoires peuvent également survenir.

Le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique appelle les parents à respecter le calendrier vaccinal du Programme élargi de vaccination (PEV), à vérifier le statut vaccinal de leurs enfants et à procéder au rattrapage des doses manquantes, si nécessaire.

Les autorités recommandent également de consulter sans délai la structure de santé la plus proche dès l’apparition des premiers symptômes et d’éviter toute automédication.