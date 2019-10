Disparition de Samba Gackou : Lamine keita salue la grandeur d’un homme irremplaçable

Touché par le décès d’El Hadji Samba Gackou avec qui il avait d’étroites relations connues de tous, Mamadou Lamine Keita pleure la perte d’une étoile rare et d’un bâtisseur de la paix et de l’émergence.

Un grand homme est parti. Samba Gackou aura consacré toute sa vie à la bonne cause. Travailleur méthodique, il a utilisé ses moyens pour aider les plus démunis. Ses moyens sont également allés dans les mosquées, les gamous, les églises et à la culture. Il a mis en place la fondation Sport et Paix car il est un apôtre de la paix et il était convaincu que le sport qu’il aimait tant pouvait y jouer un grand rôle. Il a aimé Ziguinchor, sa ville et la Casamance, sa région. Élégance, courtoisie, gentillesse, générosité ont trouvé un terreau fertile en Samba Gackou. Illustre dans l’âme, dans l’esprit et dans l’action, Samba Gackou aura été un modèle, une école de vie. De lui, nous n’avons que de bons souvenirs. Un homme affable, son destin aura été étroitement lié à celui de sa ville qu’il a aimée d’un grand amour, Ziguinchor. Avec son décès Ziguinchor, la Casamance et le Sénégal ont perdu un fils qu’il sera difficile de remplacer. Nos prières pour le repos de son âme. Qu’Allah, le seul Maître des destins ici-bas et dans l’au-delà, lui réserve une demeure dans le plus élevé de ses paradis. Amine.

Mamadou Lamine Keita, Maire de Bignona