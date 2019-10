Lettre d’un fatickois à Mr. Moussa Diop D.G DDD.

Je me permets de vous écrire pour vous exposer les problèmes de transport auxquels les populations de Fatick se trouvent confrontés de nos jours.

Recevez auparavant, mes salutations chaleureuses et par ma voix, les félicitations de mes compatriotes qui ont remarqué des améliorations significatives dans le domaine du transport terrestre depuis le lancement de « Sénégal dem dik », « Afrique dem-dik »…, une vision politique de son Excellence le président Macky SALL que vous avez bien compris et matérialisé avec pragmatisme et subordination, loyauté et patriotisme. Permettez-moi aussi de vous dire de tenir bon car certains sénégalais en veulent toujours à ceux qui réussissent leur mission afin de mieux se positionner pour assouvir des intérêts personnels.

En fait, Monsieur le Directeur général, ce n’est pas à vous qu’il est besoin de donner un cours de géographie du Sénégal ; la région de Fatick au coeur du bassin arachidier, est l’une des 14 régions administratives du Sénégal. Elle est frontalière avec la Gambie. Le chef-lieu régional est la ville de Fatick. Elle est entourée au nord et au nord-est par les régions de Thiès, Diourbel et Louga, au sud par la République de Gambie, à l’est par la région de Kaolack et à l’ouest par l’océan Atlantique. Elle est donc un carrefour, l’agriculture, l’élevage et la pêche constituent les principales ressources, mais, quoique sous-exploité, le potentiel touristique dans la région de Fatick est riche et diversifié. Qui dit carrefour dit communication sous toutes ses formes. Et vous conviendrez avec moi que tout développement local repose d’abord sur la communication et ses voies. Cependant, elle demeure comme la plus enclavée du Sénégal au regard du manque de moyens de transport car aucun de vos bus ne desserte Fatick. Le seul bus de votre entreprise qui y passe est celui de Kaokack qui ne prenne les voyageurs de Fatick qu’au cas où il reste des sièges de voyageurs. D’où donc notre dépendance au plan transport en tant que région sur Kaolack.

Après constat de la situation, je me permets également de vous faire savoir que les nombreux accidents récurrents entre Fatick, Thiadiaye et Mbour qui ont fait autant de morts durant ces 10 dernières années, sont le fruits de voitures inaptent à la circulation, vétustes ( n’ayant pas pour la plupart de visite technique ). Des 7 places, Ndiaga Ndiaye et bus horaires des communes et localités périphériques sans aucun confort, avec perte de temps énorme pour les voyageurs que nous sommes. Un jour, je suis arrivé à la gare routière de Fatick à 6h 30mn du matin pour prendre départ vers Dakar à 11h 55mn par manque de véhicules.

D’aucuns m’avaient suggéré d’adresser cette présente à son Excellence le président Macky SALL notre frère que nous félicitons au passage pour les énormes sacrifices consentis pour l’amélioration du transport maritime, aérien et terrestre avec les bateaux « Aguen et Diambogne », les nouveaux avions d’air Sénégal, le TER, les BRT mais surtout le parc automobile de votre société qui ne cesse de se doter de nouveaux bus et minibus pour améliorer la mobilité urbaine et inter- urbaine tout en réduisant les nombreux accidents et perte de temps, respectant bien le slogan » UN SÉNÉGAL DE TOUS ET UN SÉNÉGAL POUR TOUS ». Mais, je me suis dit que vous étiez la personne la mieux indiquée pour que notre requête soit traitée favorablementet efficacement car vous sachant réceptif et ouvert. Je viens donc par cette lettre ouverte, vous demander de bien vouloir accorder aux 3 départements de Fatick au moins et si possible à toutes les communes de la région, un bus qui fera la navette quotidiennement vers Dakar la capitale. Ceci diminuerait considérablement les accidents et les pertes de temps qui impactent l’économie et le social.

En ce qui concerne Fatick commune qui avait un bus tout au début de votre projet de transport « Sénégal Dem-Dik » et qui fut supprimé, de l’avis de beaucoup de Fatickois, c’est le lieu de départ ( quartier Ndia-Ndiaye) très excentré qui était le problème. Si toute fois notre requête trouve une suite favorable de votre part, nous vous suggérons que le départ du bus se fasse aux « berges du Sine « , en centre ville.

Recevez, Monsieur le Directeur général, mes remerciements anticipés et mes encouragements adossés à des prières pour l’atteinte de vos objectifs pour la satisfaction de son Excellence le président Macky SALL.