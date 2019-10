Magal Touba : Darou Marnane a soif !

Comme son nom l’indique, les habitants de Darou Marnane ont soif. Les habitants de cette localité se trouvant au cœur de la ville sainte, ont manifesté ce mercredi matin. Ils disent vivre un véritable calvaire, avec la pénurie d’eau qui sévit depuis la période de la Tabaski.

« Depuis la Tabaski, on n’a pas une seule goutte d’eau et à la veille du Magal, non plus, aucune goutte d’eau. Et nous considérons cette situation comme un sabotage de la part des organisateurs du Magal et du ministre chargé des Eaux, Serigne Mbaye Thiam, qui a échoué lamentablement. On ne peut pas concevoir qu’à la veille du Magal, qu’on n’ait pas d’eau dans nos réservoirs», dénonce le porte-parole de la population de Darou Marnane, Pape Mansour Sène.

Ainsi, un appel est lancé par les habitants de ladite localité. Ils demandent des citernes d’eau au moins pour les besoins du Magal et que dans les prochains jours, le problème puisse se régler