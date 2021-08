Suite à des informations distillées dans les médias hier, mardi, par rapport à l’immobilisation du bateau Aline Sitoé Diatta, le Directeur Général du Cosama a tenu à livrer sa version des faits. Dans une interview avec Libération, Mactar Fall explique que “le navire Aline Sitoé Diatta a été arrêté en mars 2020 suite à un cas suspect de coronavirus découvert à bord”.

Selon Mactar Fall, le navire Aline Sitoé Diatta est “constitué à 50% de cabines et sa climatisation est centrale. Donc l’air va tourner dans tous les sens, si jamais il y a un cas de Covid 19, ce serait 500 personnes qui seraient dans l’obligation de faire des tests en plus de l’isolement. C’est pour cela qu’après l’évaluation, nous avons jugé nécessaire de mettre en service Aguène et Diambogne qui sont plus appropriés en cette période de pandémie”.

Répondant à la question “où se trouve aujourd’hui le bateau”, Mactar Fall fait savoir qu’il est à Dakar. “Ceux qui viennent au port au port de Dakar de temps en temps de qu’aine en fonction des disponibilités”.

Quant à la reprise des activités du navire, le Directeur Général du Cosama informe que l’arrêt est dû à la pandémie. “Je préfère qu’on exige le pass sanitaire, malheureusement il n’est pas encore en vigueur au Sénégal. Le bateau n’a pas une panne technique, il est immobilisé à cause de la pandémie”, renseigne Mactar Fall, repris par le journal.