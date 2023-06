« Dissoudre le parti Pastef est devenu une nécessité vitale », selon…

Faut-il dissoudre le parti Pastef ?

La délinquance et la violence qui minent l’espace politique de notre pays à travers le parti Pastef, donnent de l’inquiétude à tout sénégalais qui garde encore sa lucidité face à la menace réelle que constitue ce parti nocif. Terreur, insolence, provocation, actes criminels, défiance envers les institutions sont ce qui rythment le quotidien de ce parti, incarné par un leader, as dans le mensonge et champion du monde de la manipulation. Ousmane Sonko veut mentir à tout le monde et manipuler tout le monde tout le temps, parce qu’il a trouvé une situation politique et sociale favorable à cette funeste entreprise. Certains jeunes, désemparés et ne sachant plus quoi faire de leur vie, deviennent inconsciemment le bouclier insurrectionnel du leader de Pastef, dont les multiples appels à la résistance offrent aux jeunes l’occasion de faire du vandalisme, des pillages, des casses …. bref, une folie agressive, expression du mal être profond de notre jeunesse. Comment peut-on vouloir construire un pays en incitant constamment à sa destruction ?

Dans tous les pays du monde, les intellectuels se voient toujours assignés la mission d’éveiller les consciences, de former la jeunesse, mais surtout de servir de rempart contre tous les projets politiques diaboliques qui pourraient entrainer l’effondrement des institutions de leur pays. Ce sont donc ceux qui sont là lorsque leur peuple a besoin d’eux sur le choix des hommes politiques qui doivent assurer la direction de l’Etat. Les intellectuels n’aspirent généralement pas à diriger, mais à former ceux qui ont cette aspiration, et leur tracent le chemin qui les y mène, afin qu’une fois le pouvoir conquis, son exercice soit moins corruptible.

Quelle tristesse, cependant, de constater la posture passive de certains intellectuels face à ce funeste parti, sans œuvrer à sa déconstruction ! Ils ont laissé le Pastef germer et se développer de sorte que plus personne n’est aujourd’hui épargné par l’omniprésence de la violence et de la haine que promeut ce parti. Certains autres, parmi ces intellectuels, se confondent avec la foule parce qu’ils agissent comme elle, avec des tendances agressives qui les ravalent au rang d’animaux. Ce sont-là les conséquences d’une faillite de l’école sénégalaise, et qui interpelle tous les acteurs pour repenser notre système éducatif.

Dissoudre le parti Pastef est devenu une nécessité vitale pour ce pays.

Ibrahima SOW, professeur de philosophie