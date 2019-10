Doc Gyneco viré de TPMP…Il explique tout dans un tweet

Voilà plusieurs jours que Doc Gynéco n’a pas repris son poste sur le plateau de l’émission « Touche pas à mon poste ». Si Cyril Hanouna affirme que son chroniqueur n’est pas présent pour « raisons personnelles », ce dernier certifie avoir été écarté la production…

En juillet dernier, Bernard Montiel affirmait que cette dixième saison de « Touche pas à mon poste » pourrait être la dernière. Quoi qu’il en soit, les chroniqueurs sont revenus de vacances plus en forme que jamais et ont, dès les premiers jours de reprise donné le ton. Révélations, anecdotes, baisers, interventions osées, mais aussi clashs : l’émission continue littéralement de faire le buzz de chaque soir.

Dès la rentrée, deux chroniqueurs se sont d’ailleurs accrochés au point que Cyril Hanouna soit obligé d’intervenir. Il s’agit de Doc Gynéco et Éric Naulleau. Sans que personne n’ait le temps de comprendre les raisons de leur discorde, Doc Gynéco a lancé cette phrase : « Il est super con je te jure, Naulleau t’es super con ». Et de justifier, lorsque Cyril Hanouna a réagi : « Même hier l’avocat lui a dit, c’est un super con ! ». Malgré les tentatives de Cyril Hanouna pour calmer le jeu, l’ancien rappeur, très contrarié, s’est levé et a quitté le plateau.

Doc Gynéco écarté par C8 ?

Le soir même de son départ, Cyril Hanouna affirmait que Doc Gynéco serait de retour le lendemain pour s’expliquer. Mais aucun signe de Doc Gynéco sur le plateau depuis le 3 septembre dernier. Alors que les « fanzouzes » commençaient à massivement s’inquiéter sur son sort et à penser qu’il avait été viré à cause de cet incident, Doc Gynéco a tenu à rétablir la vérité ce jeudi 3 octobre sur Twitter : « Je reçois beaucoup de messages concernant TPMP et, rassurez-vous, il n’y a pas de problème du tout. H2O [la société de production de l’émission, ndlr] m’a dit qu’ils faisaient tourner l’équipe, je vais reprendre et ce sera mieux qu’avant. Le doc renouvelle son visa », a-t-il lancé.

Cyril Hanouna confirme son retour

Juste après cette déclaration, Cyril Hanouna a lui aussi confirmé que Doc Gynéco serait prochainement de retour au sein de la joyeuse équipe. Seulement voilà c’est une tout autre justification sur cette absence qui a été donnée par le célèbre animateur : « Je vous le dis, il n’y a aucun problème avec lui. Doc Gynéco est en pleines fêtes religieuses. C’est les fêtes juives en ce moment. Avec Valérie Bénaïm, on fait les fêtes aussi mais lui, il est extrêmement croyant ».

Selon ses informations, il ne sera pas de retour la semaine prochaine mais dès que les célébrations seront terminées. Et d’ajouter avec humour : « Courant mai ». Cyril Hanouna a d’ailleurs fait savoir qu’il n’allait pas assurer la présentation de l’émission mardi 8 et mercredi 9 octobre pour les mêmes raisons.

Source Public.fr