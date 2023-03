Dooleel PIT-Sénégal durcit le ton contre Macky Sall…

La semaine dernière, le Sénégal a vécu des moments — des plus sombres et des plus tristes — de son histoire contemporaine. Le pouvoir de Macky Sall déboussolé, débordé par les affects les plus vils et vindicatifs comme nul esprit rationnel ne peut le soupçonner a fait un grand pas vers le démantèlement total de notre démocratie.

N’ayons pas la crainte des mots, nous avons en face de nous un pouvoir dictatorial !! Que reste-t-il de la démocratie sénégalaise ? Rien, absolument rien ! L’État de droit bafoué et réduit à sa plus simple expression, les libertés muselées, l’égalité des citoyens devant la loi piétinée, les contre-pouvoirs vassalisés, la puissance publique patrimonialisée et mise au service d’intérêts privés.

Du lundi 13 mars au jeudi 16 mars 2023, le domicile du président du Pastef et maire de Ziguinchor, Ousmane Sonko, a été assiégé par une escouade de gendarmes et policiers — sans mandats ni décisions de justice — affirmant exécuter « des ordres ». Le jeudi 16 mars se rendant au tribunal pour l’audience du procès qui l’oppose au ministre du Tourisme Mame Mbaye Niang, il a été extrait manu militari de son véhicule, violenté, aspergé de gaz lacrymogène et d’un liquide de nature inconnue puis conduit au tribunal dans un fourgon. Cette fois encore, les forces de défense et de sécurité impliquées ont agi sans mandat du juge chargé d’arbitrer ce différend.

Ousmane Sonko a été l’otage d’éléments de forces de l’ordre agissant comme des miliciens. Son avocat Maitre Ciré Clédor Ly, plusieurs décennies de barreau, a été malmené, aspergé de gaz lacrymogène. Il a fait un malaise en pleine audience et est, après un séjour dans une clinique de Dakar, à l’extérieur du pays pour faire les analyses que nécessite son état de santé. Maître Ly qui a plaidé dans pratiquement tous les pays de la sous-région dit qu’il n’a jamais été confronté à un tel déchaînement de violence.

Depuis plus de trois mois, l’Assemblée nationale ne siège pratiquement pas. Les interpellations des ministres par les députés de l’opposition sont mises sous le boisseau. Le président du parlement a organisé la mise à l’arrêt de l’institution.

Des dizaines de questions écrites et d’actualités n’ont pas de réponses, des propositions de loi ne sont pas examinées. Les seules fois où le bureau de l’Assemblée nationale a été convoqué par son président, l’ordre du jour était consacré à la satisfaction des demandes du clan présidentiel à savoir la déchéance d’Aminata Touré de son mandat de députée. Le président du parlement perpétue le coup de force qui l’a installé au perchoir ce triste soir du 12 septembre 2022.

Plus que jamais la justice est devenue l’instrument d’ajustement politique du camp présidentiel. Des dossiers sont ouverts sur des bases fallacieuses et fantaisistes contre des militants de l’opposition. Des dossiers d’infractions supposées qui devraient être jugées par le tribunal des flagrants délits sont confiés à des juges d’instruction.

Après des mois de détention préventive, les prévenus sont mis en liberté provisoire sans qu’un procès soit programmé. À l’arbitraire, la justice a ajouté la méchanceté ! Toutes ces forfaitures relèvent d’une propension du pouvoir à judiciariser la vie politique. On est passé de la paix par le droit à la guerre contre le droit par les FDS.

Le CPR Dooleel PIT-Sénégal :

Appelle à l’unité et à la mobilisation des forces vives, des forces démocratiques, des forces progressistes

Exhorte tous ceux qui sont attachés à la paix et à la République laïque, démocratique et sociale du Sénégal à se mettre en ordre de bataille pour s’opposer à la candidature illégitime et illégale de Macky Sall en 2024;

Exige la libération immédiate de tous les détenus politiques et l’arrêt des poursuites contre les manifestants ;

Soutient toute initiative visant à mettre un terme au régime de terreur, à la dérive dictatoriale du pouvoir rétrograde, de démission nationale de Macky Sall.

L’heure de la résistance a sonné !

Ku bërey daan !

Dakar, le 20 mars 2023