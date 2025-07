Primature sous tension…les coups directs de Ousmane Sonko

Lors de l’installation du Conseil national de PASTEF (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité), le Premier ministre Ousmane Sonko a livré un discours percutant, pointant du doigt un « problème d’autorité » profond et préoccupant au sein de l’appareil étatique sénégalais. Devant les cadres de son parti, il a averti que le pays ne souffre pas d’une « crise politique classique » mais bien d’un déficit d’autorité, menaçant la durée même de leur mandat si la situation perdure.

Dans une allocution incisive, Sonko n’a pas mâché ses mots concernant les dysfonctionnements au sommet de l’État, réaffirmant avec force la ligne combative de Pastef. Il a dénoncé une situation « inadmissible » et a révélé avoir directement interpellé le président Bassirou Diomaye Faye à ce sujet. Le Premier ministre a souligné que le président avait le pouvoir d’agir, s’interrogeant publiquement sur l’absence de décisions jusqu’à présent et affirmant que, s’il était à sa place, les choses ne se dérouleraient pas de la même manière.

Ces déclarations, bien que formulées avec une certaine diplomatie, résonnent comme un coup direct à la présidence. Certains y voient même une divergence de vues sur la gestion de l’État. Le Premier ministre a néanmoins tenu à clarifier sa position, réfutant toute velléité de prendre la place du chef de l’État et insistant sur les liens fraternels et amicaux qui l’unissent à l’actuel locataire du Palais de la République.

L’agacement du Premier ministre face aux obstacles entravant son action gouvernementale était palpable. Sonko a lancé un « Qu’on me laisse gouverner ! » retentissant, accompagné de la promesse de changements majeurs, car il ne supporte pas l’injustice. Cet avertissement a été largement interprété comme un ultimatum, non seulement aux éléments au sein de l’État qui entraveraient sa marge de manœuvre, mais aussi à ceux qui tenteraient de freiner l’élan de son gouvernement.

Parallèlement à ces avertissements, Sonko a proposé une solution interne pour Pastef, plaidant pour une réforme de sa gouvernance. Il a insisté sur la nécessité pour le parti de fonctionner avec ses instances régulières, où le président et les responsables discuteraient des grandes décisions. Le Premier ministre a souligné l’importance pour le parti d’être informé de l’essentiel des actions de l’État, rappelant que Pastef est désormais au pouvoir et doit jouer pleinement son rôle de vigie et de force motrice.

Au-delà des questions de gouvernance étatique, Ousmane Sonko a également lancé une attaque virulente contre la Télévision Futurs Médias (TFM), sans la nommer explicitement, appelant ses militants à boycotter la chaîne. Il a accusé la presse d’avoir tout fait pour détruire son mouvement et a promis de la combattre avec la même « fougue ». Cette diatribe ciblait spécifiquement TFM, accusée d’hostilité et de véhiculer des insultes à l’encontre de Pastef. L’affaire Badara Gadiaga est le dernier chapitre de ses attaques contre le régime Pastef.

Cet appel au boycott, s’il est suivi massivement, pourrait avoir des répercussions significatives sur le paysage médiatique sénégalais et sur la liberté de la presse. Si Sonko a nuancé ses propos en affirmant que tous les médias n’étaient pas concernés, sa cible précise et son ton combatif soulèvent des inquiétudes quant aux relations futures entre le gouvernement et certains organes de presse.

Les propos d’Ousmane Sonko, empreints d’une fermeté inhabituelle à l’égard de la présidence, portent en eux des dangers non négligeables pour sa relation avec le président Bassirou Diomaye Faye. Si la clarification de Sonko sur ses intentions vise à apaiser les tensions, l’expression publique de désaccords et l’affirmation d’une approche potentiellement différente de celle du président pourraient créer un malaise durable. La capacité des deux hommes à gérer ces tensions et à présenter un front uni sera cruciale pour la stabilité de leur cohabitation et la réussite de leur mandat à la tête du Sénégal.

