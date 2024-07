DPG de Sonko : Un consensus trouvé à l’Assemblée (Ayib Daffé)

Le présidents des groupe parlementaire vont se réunir mardi prochain pour définir les modalités de mise à jour du règlement intérieur de l’Assemblée nationale. À terme, il s’agit de permettre au Premier ministre Ousmane Sonko d’effectuer sa déclaration de politique générale (Dpg) devant l’Assemblée nationale.

Cette information livrée par le président de la République, samedi lors de son entretien avec la presse nationale, a été confirmée par Mohamed Ayib Daffé, député proche du pouvoir et président du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi.

«La balle est dans le camp de l’Assemblée nationale. Nous nous sommes retrouvés une première fois entre présidents de groupe parlementaire il y a une semaine. On avait demandé à chaque président de groupe de consulter son groupe sur le principe de réviser le règlement intérieur. Maintenant, le deadline, c’est mardi», a souligné M. Daffé au cours de l’émission « Jury du dimanche » de ce 14 juillet 2024 sur iRadio.

Selon le député de Pastef, le groupe Benno Bokk Yaakaar (BBY) n’est pas contre, mais, précise-t-il, a demandé plus de temps tandis que le groupe Liberté démocratie et changement est allé plus loin avec le dépôt de propositions de loi par deux de ses députés.

«Maintenant, tout le monde est d’accord que la version du Règlement intérieur n’est pas la bonne. On est d’accord également qu’on doit réintégrer les dispositions du Premier ministre dans le règlement intérieur. Pour moi, il y a un consensus. Maintenant, c’est sur les questions de délai, comment on va s’y prendre ? Quand va-t-on le faire ? Pour ça, on peut s’entendre sur l’essentiel. Entre parlementaires, on doit pouvoir avancer sur ces questions-là», a indiqué Ayibé Daffé.

Sur la dissolution de l’Assemblée nationale ou non, Ayib Daffé laisse l’opportunité au président de la République. Le député adopte la même posture concernant le choix entre la voie référendaire ou le circuit parlementaire pour introduire les réformes constitutionnelles issues des assises de la justice.