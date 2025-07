3 juillet : Quand le Ciel Rappelle l’Éternité de Trois Âmes Chères (Par Talla Sylla)

3 juillet : Quand le Ciel Rappelle l’Éternité de Trois Âmes Chères : Mouhamadou Lamine Biaye, Ndeye Sokhna Samb (Sonia), et Abdoulaye Diao (Baba)

C’est avec le cœur lourd et les yeux embués que nous nous recueillons en ce 3 juillet 2025. Cette date, désormais gravée dans nos mémoires, marque un triple anniversaire, celui du départ de trois êtres chers qui ont laissé une empreinte indélébile dans nos vies.

Il y a trois ans, le monde perdait Mouhamadou Lamine Biaye. Son souvenir est celui d’une présence discrète, mais ô combien essentielle. Puis, il y a deux ans, Ndeye Sokhna Samb, notre chère Sonia, nous quittait, laissant derrière elle un vide immense. Et il y a tout juste un an, c’est Abdoulaye Diao, notre cher Baba, qui s’en allait, emportant avec lui une part de notre joie et de notre énergie.

Dieuppeul, Fadia et Thiès résonnent encore de leur absence. Ces lieux qui furent les témoins silencieux de leur bonté et de leur sagesse semblent désormais déserts. Dans un monde souvent indifférent à la souffrance de l’autre, leur générosité et leur humilité étaient un phare, un rappel constant de ce que signifie être humain.

Une Lumière dans l’Indifférence

Ils ont apporté tant de bonheur, tant de bien et tant de sagesse à un monde qui en a cruellement besoin. Leur présence, bien que discrète, était une source de réconfort et de soutien pour tous ceux qui les ont côtoyés. Ils incarnaient ces qualités rares et précieuses : la générosité et l’humilité.

Aujourd’hui, alors que nous nous souvenons d’eux, nos cœurs sont remplis d’une douleur profonde, mais aussi d’une immense gratitude. Gratitude pour le temps que nous avons eu la chance de partager avec eux, pour les leçons qu’ils nous ont données, et pour l’amour qu’ils ont si généreusement distribué.

Nous prions pour que Mouhamadou Lamine, Ndeye Sokhna (Sonia) et Abdoulaye (Baba) soient accueillis en paix dans le Paradis d’Allah. C’est notre prière de chaque jour, notre quête éternelle. Puisse leur mémoire continuer de nous inspirer et de guider nos pas.

Talla Sylla