Dr Médoune Ndiaye réagit à la démagogie de…Sonko

FACE À LA DÉMAGOGIE DE OUSMANE SONKO : DR MEDOUNE NDIAYE RÉPLIQUE

Dans une note de service signée, le maire de Ziguinchor rappelle ses agents à l’ordre pour motif de non-respect des heures de travail.

Ousmane Sonko les invite ainsi à être ponctuels conformément aux heures légales de travail qui vont de 8h00 à 13h30 et de 14h30 à 17h. Quelle démagogie !

En effet je voudrais rappeler à Monsieur Ousmane Sonko que comme à l’accoutumée, il verse encore dans la manipulation qui est son seul point fort. Convenez avec moi qu’il a délibérément choisi de ne plus se rendre à l’Assemblée Nationale Ce qui montre à suffisance qu’il ne respecte aucune institution de ce pays.

Avec son absentéisme débordant, même insolent, je pense que Sonko n’a de leçons à donner à personne. Comme le dit l’adage : « avant de balayer devant la porte d’autrui, commence d’abord par la tienne ».

Grand manipulateur connu et reconnu de tous, Sonko essaie de jeter la poudre aux yeux des gens pour montrer qu’il est un exemple à suivre.Que nenni.

Votre masque est déjà tombé aux yeux des sénégalaises et des sénégalais lucides et plus intelligents que vous. Vous oubliez souvent que l’adage dit : « Si l’intelligence se vendait, personne n’oserait en acheter ». Seulement votre manque d’humilité vous fait croire que vous êtes plus intelligent que quiconque.

D’ailleurs je vous ai entendu dire que les français sont plus intelligents que son Excellence Monsieur MACKY SALL et le trompent prétendant être plus rusé qu’eux. Quel égoïsme et égocentrisme !

Je voudrais vous exhorter à revenir sur terre car vous rêvez debout mais votre réveil sera brutal.

Vous voilà comme un superman au-dessus de tout le monde et même au-dessus des lois de la République bafouant tout sur votre passage et défiant toutes les institutions de notre cher Sénégal que vous prétendez diriger un jour. Sans vouloir être l’oiseau de mauvais augure, três sincèrement vous êtes très loin, trop loin même de votre objectif.

Un adage nous dit aussi :« La simplicité est un art, tout le monde n’est pas artiste ».

Notre cher Sénégal ne sera jamais dirigé par quelqu’un qui ne respecte rien dans ce pays, vous êtes tout sauf un républicain, en effet, vous insultez à chaque fois d’honnêtes citoyens dans l’exercice de leurs fonctions, vous jetez le discrédit sur nos institutions et vous pensez que vous êtes intouchables à chaque fois vous voulez vous servir d’une certaine jeunesse pour en faire votre bouclier.

Beaucoup de jeunes sont maintenant conscients et ne vous suivront plus dans vos dérives qui consistent à vouloir mettre le pays à feu et à sang. La deuxième vague dévastatrice à laquelle vous appelez vous emportera comme une feuille morte au gré du vent.

À bon entendeur salut !

DR MEDOUNE NDIAYE

Coordonnateur DSE CAP-VERT

Président de l’Association des Sénégalais Résidents à Sal (A.S.R.S)