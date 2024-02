«Dr Philippe Abraham Birame Tine ne milite pas à Pastef», selon…

Non Anita Diop, Dr Philippe Abraham Birame Tine ne milite pas à Pastef

Depuis la prise de parole hier (26 février) au dialogue national de M. Philippe Abraham Birame Tine, réaffirmant la position de l’Église catholique sénégalaise de son opposition au report de l’élection présidentielle, la toile s’est enflammée et tout le monde cherchait de savoir qui est ce Philippe Tine ? Et le lendemain de cette prise de parole, le célèbre compte Facebook du nom de Anita Diop a publié ce post : « Donc L’église était représentée au DIALOGUE par Philippe Abraham Tine, Président du Conseil National du Laïcat du Sénégal, Un des argentier d »Ex Pastef Kone yéna nga wone saa Dialogue baa Sarap Li rèk » ; avec un montages photos grossier pour faire croire que M. Tine serait un très proche de Ousmane Sonko.

Je prends ma plume, par devoir de vérité, pour rétablir les faits. Si je le fais, c’est parce que le détenteur ou la détentrice du compte Anita Diop est, il faut le reconnaître, l’un des hommes ou des femmes les plus informé de la République. A preuve, la quasi-totalité des informations concernant l’Etat et qu’elle ou qu’il donne en exclusivité, s’avèrent souvent vraies.

Donc, si je m’aperçois qu’elle ou qu’il incrimine un homme que je connais depuis plus d’une vingtaine d’années, il est de mon devoir de rétablir la vérité. Oui, je connais Philippe Abraham Birame Tine depuis plus de 20 ans. Nous communiquons et échangeons régulièrement. Nous sommes tous les deux, des anciens de la Jeunesse Étudiante Catholique du Sénégal (JEC-S). Nous avons tous les deux, avec des années d’écart, dirigé la JEC-S. C’est cet engagement qui a conduit à son élection en tant que président du Conseil National du Laïcat (CNL). De ce fait, il est l’une des voix les plus autorisée pour parler au nom des laïcs et de l’Eglise, sur des questions touchant à la vie de la Cité.

C’est pourquoi je démens de la manière la plus formelle, l’information selon laquelle Dr Philippe Abraham Birame Tine serait un militant de l’ex Pastef. Une telle affirmation est une absurdité. Philippe Abraham Birame Tine est un universitaire. Il a le droit de militer dans un parti politique. Mais la politique n’est pas sa tasse de thé préféré. Et pourtant, Dieu sait que s’il s’engageait en politique, il aurait du monde autour de lui.

François MENDY

Journaliste Politiste

Ancien Responsable national de la JEC du Sénégal