Macky lance un pétard mouillé…Sonko tombe dans le piège

Le Président Macky Sall continue de dérouler son plan. Ce dialogue national qu’il a entrepris pourrait lui permettre à réparer la grosse erreur qu’il a commise. En reportant l’élection présidentielle du 25 février 2024, il est sous les feux de l’opposition et de la société civile. Mais le dialogue est en train de lui donner une porte de sortie. Le chef de l’Etat est un véritable stratège politique qui continue de battre le leader de l’ex Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) à son propre jeu.

Le dialogue a abouti à quelques solutions. Les acteurs ont finalement retenu une date pour la tenue de l’élection présidentielle. Si le Conseil constitutionnel suit leurs recommandations, ce sera le 2 juin. Ils ont aussi proposé que les 19 candidats déjà retenus soient maintenus. Les candidatures recalées seront réévaluées pour une possible réintégration. La loi d’amnistie sera introduite pour son adoption à l’assemblée nationale dès ce jeudi 29 février. Cette loi d’amnistie était le clou du spectacle dans ce dialogue.

Le Président Macky Sall veut passer l’éponge sur les crimes commis lors des manifestations de 2021 à 2024. Un véritable ouf de soulagement pour Ousmane Sonko et Cie. Ces derniers espèrent ainsi revenir dans le jeu politique. Et si cette loi d’amnistie passe, ils peuvent retrouver leur liberté. Mais ils ne pèseront plus grand chose dans le jeu politique. Le locataire du Palais a minutieusement préparé ce coup KO contre son principal opposant. Macky a commencé par discréditer celui qu’on a toujours présenté comme étant un leader «intégre» ou un «homme de valeur».

Contrairement à ce que disent certains patriotes, Sonko négocie par le biais de certains médiateurs. Le maire de Ziguinchor cherche une porte de sortie après sa révolution ratée. Ce projet d’amnistie est le résultat de ces tractations. Ce qui en dit long sur ce qui se trame dans le dos des sénégalais. Le maire de Ziguinchor est en train de perdre la sympathie de certains de ses soutiens. Au sein du parti dissous, nombreux sont les patriotes qui s’opposent à cette «charité» présidentielle. Les camarades de Bassirou Diomaye Faye sont restés sur leur position face à toute amnistie.

Malheureusement pour Sonko, il est tombé dans le piège. Macky lui a fait miroiter cette amnistie pour le mettre en mal avec ses partisans. La division au sein de l’ex Pastef prouve que Macky Sall a réussi son coup. Invité dans une télévision de la place, Ismaila Madior Fall vient doucher les espoirs du maire de Ziguinchor. En sortant de prison, il pensait sûrement faire partie de ceux qui auront une chance de compétir pour 2024. Une chose qui ne se fera pas de sitôt.

Si on en croit le ministre des Affaires étrangères et précédemment ministre de la Justice, cette loi d’amnistie ne concernera pas l’affaire Sweet Beauty qui oppose Adji Sarr et Ousmane Sonko. « L’affaire Adji Sarr – Ousmane Sonko et l’affaire contre Mame Mbaye Niang n’ont rien à avoir (avec la loi d’amnistie). Parce que cette loi, elle vise les faits liés aux manifestations », a-t-il déclaré. Un véritable piège dans lequel le patriote en chef est tombé. Cette amnistie, s’il l’accepte, ne lui servira pas à grand-chose. Si ce n’est à se décrédibiliser davantage.

Si Sonko a été écarté de la course à la présidentielle, c’est à cause de l’affaire Mame Mbaye Niang. Le Conseil constitutionnel avait estimé que la condamnation définitive du maire de Ziguinchor dans ce dossier le rendait inéligible pour une durée de 5 ans. Les sept (7) sages avaient également noté que la pièce manquante de Sonko lors de son dépôt de candidature, à savoir l’attestation de la caution, « ne saurait lui être reproché ». Même amnistié par Macky Sall, le maire de Ziguinchor devra encore attendre avant de pouvoir se présenter pour une élection.

Cette amnistie agitée par Macky Sall va emporter Sonko. Poussé par des membres de son parti, le patriote en chef pourrait accepter la main tendue du président. Le pouvoir a réduit ainsi un opposant violent à sa plus simple expression. Sonko vit ces dernières heures de gloire !

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru