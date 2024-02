Le double-jeu de Sonko sur le dialogue…comment il va dribbler Macky ?

Ousmane Sonko est un professionnel du double-jeu politique. Il sait dire à la même personne, une chose et son contraire, sans se faire remarquer. Aujourd’hui, il n’est pas aisé de savoir si le leader incarcéré est pour ou contre le Dialogue politique lancé par Macky Sall. Ses partisans sur les réseaux sociaux avancent que le Patriote en chef est contre le Dialogue. Par contre, des responsables proches d’Ousmane Sonko tiennent un autre langage. Pour eux, Ousmane Sonko dialogue avec Macky Sall. Ce double langage des partisans de Pastef procède d’une stratégie mise en place pour humilier Macky Sall au moment voulu.

Le maire de Ziguinchor avait déclaré publiquement que s’il était en prison, il ne demanderait jamais la grâce ou l’amnistie. Il avait lui-même dit qu’il ne dialoguerait jamais avec Macky Sall. Aujourd’hui en prison, le ledar radical a-t-il changé de discours ? L’architecte-homme d’affaires Pierre Goudiaby Atépa, le Président d’Afrikajom Center, Alioune Tine très proches de lui ont révélé au grand jour que Ousmane Sonko en prison au Cap Manuel et Macky Sall ont tenu des négociations secrètes par personnes interposées.

La libération des centaines de ses partisans des prisons ne s’est pas faite au hasard. Elle a été la résultante d’une concertation entre le Palais et l’opposant de la Cité Keur Gorgui.

Ils avaient même annoncé la libération de détenus qui avaient été interpellés lors de libération de récentes manifestations. Dans la foulée, ils avaient annoncé que le Chef de l’Etat allait présenter une loi d’amnistie sur les différents évènements qui se sont produits en 2021 et 2023.

Alioune Tine et Pierre Goudiaby Atépa savaient très bien de quoi ils parlaient. On a assisté à une vague de libération d’individus qui avaient été détenus dans le cadre d’évènements sanglants qui se sont produits durant ces dernières périodes, et liés à l’affaire Ousmane Sonko. Dans la foulée, Macky Sall malgré tous les avis contraires émis par les membres de son camp, maintient sa décision de faire voter la loi d’amnistie qu’il avait annoncée.

Récemment, le journaliste d’investigations Cheikh Yérim Seck a fait une sortie pour citer les noms d’un Malien et d’un inspecteur des Impôts et Domaines qui eux aussi étaient dans la danse pour jouer les rôles de négociateurs entre Macky Sall et Ousmane Sonko avec des indications difficilement irréfutables.

Malgré tout, Ousmane Sonko veut apparaître comme quelqu’un qui n’a jamais négocié avec Macky Sall en douce. Mais comment Sonko peut-il montrer un visage de dur à cuire sur les réseaux sociaux à ses partisans et miauler comme un chaton la nuit face aux messagers du Palais ?

Ousmane Sonko est malin. Il fait tout ça pour humilier Macky Sall. Le peuple ne détient aucune preuve de ses négociations avec Macky Sall. Seulement, il y a les affirmations de ses soutiens Pierre Goudiaby Atépa et Alioune Tine ainsi que les informations livrées par le journaliste d’investigations Cheikh Yérim Seck. Mais par contre, on a des preuves du refus de Sonko comme le stipule son chef du protocole

Djiby Guèye, le chef du protocole du leasder de l’ex Pastef, dément formellement l’information sur le supposé dialogue annoncé entre le Président Macky Sall et le leader du Pastef dissous tout en soutenant que « c’est sans fondement ». A l’en croire, Ousmane Sonko n’a « aucun projet de dialogue avec le Président Macky Sall ou toute autre personne.

Si Sonko procède ainsi, c’est qu’il veut être sûr de démentir Macky Sall au dernier moment. Il veut bénéficier de tout en coulisses et réfuter toute forme de négociations en public. Visiblement, Ousmane Sonko manœuvre. Il cherche à donner l’image d’un homme qui refuse de négocier avec Macky Sall.

Ousmane Sonko ne veut pas ternir son image, d’autant qu’au sein de son ex Parti, il y a des partisans de la ligne dure catégoriquement opposés à tout compromis avec Macky Sall. Ousmane Sonko veut négocier dans les coulisses avec Macky Sall tout en essayant d’éviter des déchirures dans son ex Parti avec « ses faucons ».

Ousmane Sonko est en train de se livrer à un double-jeu. Et, il veut profiter de la situation pour en tirer le maximum de profits alors qu’il mène un double langage.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn